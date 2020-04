En busca del gol de oro en una temporada 'a medias'

El CD Tenerife busca su mejor gol sin saber si la temporada 2019/20 finalizará y en qué condiciones lo hará. La suspensión de la competición como consecuencia del estado de alarma por coronavirus requiere de innovación en las redes, el representativo no quiere quedarse atrás y buscará el '#GolDeOroBlanquiazul' entre los 36 que ha anotado el cuadro que actualmente dirige Rubén Baraja.

Tan solo quedará uno de las 36 dianas que han propiciado el júbilo birria. La primera ronda se 'vivirá' entre un tercio de dichos aciertos, 12, como el número de la afición. Las 'eliminatorias' entre goleadores hará que, a través de los votos en el Twitter del club (@CDTOficial), se establezca una criba que vaya dejando los mejores goles en clave blanquiazul.

Las seis rondas iniciales se iniciarán este lunes, día 6 de abril de 2020, con el emparejamiento entre Róbert Mazá? y Nikola Šip?i?, tras sus aciertos ante el Albacete Balompié (jornada 5) y la SD Ponferradina (jornada 31), respectivamente.

El próximo sábado por la noche, día 11 de abril, después de decidirse el cruce entre Suso Santana (#J22 #TenerifeAlbacete) y Dani Gómez (#J27 #ExtremaduraTenerife), quedará completo el cuadro con los seis goleadores que pasan a la segunda ronda.

Los siguientes tres emparejamientos se resolverán entre los días 13 (lunes), 14 (martes) y 15 (miércoles), mientras que la gran final a tres, de la que saldrán el #GolDEOroBlanquiazul, el #GolDePlataBlanquiazul y el #GolDeBronceBlanquiazul , se llevará a cabo en los días 18 y 19 del presente mes.

Todo el concurso estará operativo en el canal oficial de Twitter @CDTOficial, donde se publicarán las diferentes encuestas para que los hinchas blanquiazules voten por sus goles favoritos.

Emparejamientos de la primera ronda:

Lunes (6/4): R. Mazá? (#J5 #AlbaceteTenerife) vs. N. Šip?i? (#J31 #TenerifePonferradina).

Martes (7/4): @LuisMilla_6 (#J11 RayoTenerife) vs. @dani9gomez (#J17 SportingTenerife).

Miércoles (8/4): @Borjalasso (#J12 #TenerifeRacing) vs. Joselu (#J26 #TenerifeSporting).

Jueves (9/4): @AlexBermeEs (#J12 #TenerifeRacing) vs. @Borjalasso (#J18 #TenerifeAlmería).

Viernes (10/4): @SantanaSuso (#J16 #TenerifeCádiz) vs. @AlejandroMiquel (#J22 #TenerifeAlbacete).

Sábado (11/4): @SantanaSuso (#J22 #TenerifeAlbacete) vs. @dani9gomez (#J27 #ExtremaduraTenerife).