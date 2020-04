El cambio de look de Adrián Ortolá dispara los comentarios en Twitter

Los jugadores del CD Tenerife continúan con su plan específico de mantenimiento en sus casas, siguiendo las pautas marcadas por el club para no perder la forma. Uno de ellos, Adrián Ortolá, ha subido un vídeo este miércoles de su sesión de trabajo. Pero no ha sido esto lo que ha llamado la atención a los seguidores blanquiazules, sino su cambio de imagen.



El portero blanquiazul aparece sin su habitual barba hípster y con la cabeza rapada, lo que ha generado una marea de comentarios en la red social Twitter. Alguno incluso le ha encontrado parecido con el protagonista de la serie Mindhunter, de Netflix.



Otros bromeaban sobre la identidad de Ortolá, le preguntaban si era su particular 'challenge' o incluso aseguraban que se trataba de un nuevo fichaje de Semana Santa realizado por el Tenerife. El alicantino se ha tomado de buen grado las bromas e incluso le ha dado a "me gusta" en un tuit que alertaba a la policía sobre la suplantación de identidad del guardameta.