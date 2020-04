Alicia Robles, tercera renovación del Balonmano Salud Tenerife

El Club Balonmano Salud Tenerife se ha asegurado la renovación de la murciana Alicia Robles de cara a la temporada 2020/21 en la Liga Guerreras Iberdrola. De esta manera Robles se une a las gemelas Agustina y Alma Jaén, y pasa a formar parte del equipo sénior para el próximo curso.

La guardameta de apenas 18 años de edad reconoció que para ellas "es un orgullo continuar en el Salud", a los medios del club, añadiendo que fue "una alegría saber que contaban conmigo para la próxima temporada", de la que espera "seguir aprendiendo".

"El club confía en mí y tengo que demostrar día a día de lo que soy capaz", explicó Robles, que recordó haber llegado a la isla "con muchas cosas que me faltaban por aprender y otras por mejorar, y que con ayuda he ido puliendo". Alicia defiende en la actualidad, junto a Irene Sánchez y Armelle Kelly la portería blanquiazul, y también tuvo palabras para ellas: "Cuando llegué tanto Irene como los técnicos estuvieron en todo momento apoyándome y dándome consejos que he ido poniendo en práctica a lo largo de esta temporada. Armelle se incorporó más tarde, pero siempre que he necesitado consejo también me lo ha dado".

Robles espera por tanto seguir creciendo "y aportar seguridad en la portería y al equipo. Quiero seguir aprendiendo y trabajando como hasta ahora y espero que podamos llegar a lo más alto, trabajando y unida".