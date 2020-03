Shania: "Vine sola a España para jugar a fútbol y ahora no puedo"

Siguiendo la expansión lejos de su familia. Shania Van Nuland, portera holandesa de la UD Tacuense de Reto Iberdrola, competición aplazada hasta nuevo aviso por la expansión del Covid-19, vive de manera un tanto diferente esta atípica situación. La oriunda de Hertogenbosch, una de las zonas más castigadas por la pandemia en los Países Bajos, tiene claro que, para frenarlo, sólo cabe permanecer "en casa".

Pese a que su familia resida en una de las zonas más afectadas por el coronavirus, reconoce que habla con ellos todos los días y "están todos bien"; no obstante, es consciente de que "mucha gente está pasando momentos difíciles". Pese a lo complicado que resulta el hecho de estar confinados, considera que hay que tener "paciencia" y espera que la situación "vaya mejorando poco a poco".

Por suerte, y para que la coyuntura resulte más llevadera, vive con Marina, una de las compañeras de equipo en el Tacuense. "Es mucho mejor que estar sola; podemos hacer cosas juntas y hablar de esta situación".

Con la canterana azulona comparte también las sesiones marcadas por el cuerpo técnico que lidera Abraham García. "El club nos ha marcado unos planes de entrenamiento en casa -a través de 'Zoom'- para prepararnos para cuando volvemos a jugar. Hablamos todos los días y entrenamos a diario. Pasamos juntas esta mala situación; hay que estar unidas dentro del campo pero fuera también. Los entrenamientos en casa están bien y creo que el equipo estará preparado para cuando volvamos, jugar pronto", apostilla.

En ese mismo sentido, la cancerbera no tiene nada claro que se pueda reanudar la competición; sin embargo, prefiere "no perder la esperanza. No quiero volver a mi casa hasta que podamos terminar la temporada aquí", añade.

"Vine sola a España para jugar al fútbol y ahora no puedo. Es muy difícil, pero ahora la salud de todos es lo más importante", reflexiona la joven futbolista. De igual modo, Shania, de manera prematura, saca de esta situación una moraleja: "Esto nos enseña que no puedes nunca dar nada por seguro. Tu salud, jugar al fútbol€todo. Yo creo cuando podamos salir de casa y volver a jugar, voy a disfrutar de todas las cosas aún más que antes", concluye.