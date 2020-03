Concepción: "Sin entradas hay que buscar la forma de regular las salidas"

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, se asoma a la realidad de la crisis sanitaria que ha paralizado la actividad futbolística, y lo hace con la esperanza de que la anhelada normalidad llegue más pronto que tarde. Además, en su mensaje, Concepción da a conocer la intención del club de poner en marcha acciones solidarias. Mientras, aconseja paciencia y rigor en el cumplimiento de las medidas preventivas.

"Hemos entrado en un punto crítico, nunca pasó por nuestro pensamiento que una pandemia de esta magnitud, que afecta a prácticamente todos los países, llegara al mundo. Lo que toca es afrontarla y luchar para salir de esta. El fútbol, como una actividad más de la sociedad, está parado, porque lo que importa es la salud de cada uno y tenemos que cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias", empieza diciendo el presidente en su comparecencia a través de los canales oficiales del club.



Cumbre de clubes

La próxima semana, las esferas principales del fútbol profesional español van a empezar a consensuar medidas. "Como no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, se están empezando a buscar soluciones. Van a comenzar las reuniones de LaLiga con AFE, con los jugadores. Este es un momento de diálogo, vamos a ver qué solución le encontramos", pero es obvio que se acerca el momento de implementar alguna medida. "Todos sabemos que si estamos contratados para una actividad y no la ejercemos... los clubes tienen como principal recurso los ingresos por derechos de televisión, por la retransmisión de los partidos y si no hay entradas hay que buscar la manera de regular las salidas. Espero que por parte de AFE y de LaLiga se llegue a acuerdos en los que las dos partes se vean favorecidas en la manera de afrontar y ser solidarios en la situación que vivimos". El propio Concepción representará al Tenerife en una cita clave en las próximas fechas. "La próxima semana vamos a tener una asamblea de todo el fútbol profesional a través de viodeoconferencia, voy a estar ahí, a ver si conseguimos una solución conjunta jugadores-clubes profesionales, si hay predisposición lo vamos a conseguir y eso nos va a ayudar a seguir con las medidas de recogimiento en sus viviendas, que ayuda a combatir esta pandemia que tanta crisis a nivel mundial nos crea, no solo de salud, que es lo más importante, sino por lo que va a repercutir en la economía mundial", asegura el presidente.

El Tenerife también espera que haya una solución para acabar el calendario pendiente. "Lo que se está buscando es poder terminar la Liga, es un campeonato que está en la segunda parte, todos tenemos esa voluntad, pero no podemos marcar los tiempos, porque no sabemos como va a evolucionar esta situación crítica. La voluntad de clubes y AFE es poder terminarla", asegura. Concepción tiene también un mensaje para los aficionados blanquiazules. "A nuestra afición, que es mucha, lo mismo, tener paciencia y que cumplan con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Entre todos vamos a superar esta situación", dice el mandatario blanquiazul antes de aprovechar la oportunidad para a sanitarios, cuerpos de seguridad y a toda la gente "expuesta que está haciendo un servicio para tratar de paliar esta situación crítica. Para ellos el reconocimiento y el aplauso de todos los que formamos el Tenerife".



Acciones solidarias

El presidente habló también en clave de solidaridad. "Hay que serlo. El club lo forman muchas otras personas, en la logística de la entidad, que tienen familias a su cargo. Que sepan que el club va a sostener sus puestos de trabajo, aunque harán teletrabajo para evitar contagios. Mi agradecimiento a todos los empleados. Además, nos hemos ofrecido al Gobierno de Canarias, para poner a su disposición toda la infraestructura del club para lo que crean conveniente. Estamos estudiando realizar una donación de material para aquellos centros que lo necesiten. El Tenerife siempre estará con nuestra sociedad y más en los momentos", terminó.

Respecto a la plantilla de jugadores, Concepción recuerda que "se ha armado una hoja de ruta para ellos, y se les ha proporcionado el material, para que en sus domicilios puedan trabajar y una vez pase esta alarma se encuentren por lo menos en un estado físico aceptable. Nos consta que se les están dando todas las prestaciones y se le está haciendo el seguimiento. Dentro de la precariedad que lleva consigo esta situación, estando encerrados en sus casas, se está haciendo algo aceptable". El objetivo es que "lo deportistas puedan ejercitarse lo antes posible al aire libre, en las instalaciones del club y eso nos permita adquirir el punto físico adecuado para cuando llegue el momento de reanudar la competición. Lo que les pido es un poco de paciencia y que cumplan con rigor lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Hay contacto desde el club con los jugadores para que todo siga de manera adecuada". dijo. Este mismo seguimiento se aplica al resto de categorías del club, "la hoja de ruta ha sido la misma desde el primer momento", asegura el presidente.