La Territorial tinerfeña espera acabar las ligas de fútbol en junio

El fútbol territorial tinerfeño se acoge a las directrices de la Federación Española y no contempla la reanudación de su actividad hasta contar con la autorización estatal. En la misma línea, la FTF (Federación Tinerfeña de Fútbol) tiene decidido que si no pudiera volver a jugarse esta temporada, las clasificaciones quedarían anuladas y no se modificaría la estructura de las categorías para la 2020/21, como manifestó a EL DÍA Ramón Hernández, vicepresidente federativo. No obstante, en el caso de los árbitros -al menos en esta Territorial-, la temporada sí será vinculante, aunque no acabe, porque, en el peor de los supuestos, los ascensos y descensos se promoverían con las puntuaciones acumuladas hasta ahora por los colegiados.

Hernández cree que si el fútbol se reanudase el primer fin de semana de mayo, habría tiempo de readaptar las fechas para acabar las competiciones antes del 30 de junio o, en todo caso, invadiendo algún fin de semana de julio. Hay algunos aspectos que complican el desarrollo de categorías que tiene carácter interinsular, como la del primer grupo de Primera territorial, en el que participan equipos herreños. Si no se restablece la normalidad en el tráfico aéreo será difícil terminar el calendario.



La Copa, en agosto

La Copa Heliodoro Rodríguez López quedó interrumpida a solo tres partidos de culminar. Faltan los dos de vuelta de semifinales, y la final. La Federación estudia disputarla en agosto, proclamar al campeón 2020 y no programar la edición de 2021, porque el calendario de la próxima campaña va a estar apretado. La final de Copa apuntaba para el 25 de mayo, porque el Cabildo Insular y el Tenerife tenían intención de que en la última semana de ese mes comenzaran obras de mejora en el Heliodoro, que ahora están condicionadas.