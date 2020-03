La Federación regional es proclive a pensar en la próxima temporada

El pasado miércoles, en horario nocturno y de manera telemática, se reunieron representantes de la Federación Canaria de Lucha Canaria y de las respectivas insulares -incluida la Delegación de La Gomera-. Estos acordaron prorrogar el cese de todas las actividades referentes al deporte vernáculo -aprobado ya del 12 al 30 de marzo- hasta el 13 de abril, momento en el que se volverán a ver las caras.

Será un día después del límite del estado de alarma ante la crisis de la COVID-19, extendido ayer por aprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados. Llegado el citado 13 del cuarto mes del año, "veremos cómo quedan las competiciones -regionales e insulares-", ahora "paralizadas en las mismas condiciones en las que se encuentran", relata a EL DÍA el máximo mandatario del ente regional, Juan Ramón Marcelino.

El presidente se muestra pesimista a la hora de poder dar continuidad a la presente campaña 2019/2020. "Ya hemos empezado a hablar de si se tiene que suspender por si todo esto se alarga. Independiente de lo que vaya a pasar con el resto de la temporada, la Federación debe seguir trabajando de cara a la próxima". ¿En qué aspectos? Con respecto a "cómo hacer la clasificación de luchadores -diferencias de competiciones entre islas-; los seguros", ante los que entiende que "hay que buscar fórmulas para abaratarlos", dada la crisis que prevé azote a los clubes. "Hay equipos que el próximo año es difícil que salgan", opina.

En el mejor de los casos llegado el día 13 de abril, habría que ver "cuáles son las condiciones" en las que se podrían desarrollar las competiciones. "Si nos dicen que deben ser a puerta cerrada, no nos sirve a nosotros ni a los clubes. Que nos dicen que los aforos deben ser más pequeños, pues tendríamos que verlo". A esto se suman otras problemas a solventar. "¿Seguirán estando los patrocinadores? ¿Y las instituciones que aportan dinero para hacer competiciones?" Marcelino también se cuestiona sobre el estado físico de los luchadores.

"En cuanto a la regional", agrega, "hay competiciones que pensamos que no las vamos a poder iniciar". Y apunta principalmente a una Segunda Categoría, "con todos los equipos de Canarias", que aún no se ha estrenado. "No hemos descartado nada, pero lo veo complicado. Tenemos que ser realistas con la situación que se nos va a presentar. No me extraña que el día 13 se siga manteniendo el estado de alarma".

Las incógnitas se ciernen también sobre la Primera, que ha disputado cinco fechas y tiene otras nueve pendientes de la fase regular -más las eliminatorias-. Y sobre el Torneo Santiago Ojeda -clubes juveniles-, Juan Barbuzano -clubes cadetes-, Alfredo Martín El Palmero -selecciones insulares cadetes- o Faro de Maspalomas -selecciones insulares infantiles- ... Más chance le da el dirigente a las competiciones insulares, dado su menor recorrido en cuanto a fechas.



Solidaridad desde la arena

Ante la compleja situación que se avecina para la lucha, Marcelino afirma que "ahora se va a ver de verdad los que aman realmente este deporte. Ahora es cuando tienen que arrimar el hombro. Todos: luchadores, directivos, empresarios, instituciones? Pero la lucha también tiene que ser solidaria", asevera. "Nosotros tenemos 40.000 euros para crear la escuela de tecnificación. Y 175.000 euros para el programa La lucha canaria entra en la escuela. Ahora no estamos para eso. El otro día hable con el director general de Deportes -Manolo López- y le dije que los devolviera a Hacienda para comprar epi".