Crisis del coronavirus | Tebas dice que la RFEF "cambia" su propuesta sobre la financiación

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha cambiado lo dicho esta mañana en relación a una línea de financiación para el fútbol profesional de 500 millones de euros, con la garantía de los derechos de televisión.



"Pido perdón que en estos momentos estemos con estos temas pero es necesario aclarar que la RFEF cambia lo dicho esta mañana. (Oir y leer rueda de prensa), escribió en redes sociales.



"Los clubes de forma individual llevan años utilizando esta línea de financiación con decenas de millones de euros", escribió en redes sociales. Que ha permitido reformas estadios , construir ciudades deportivas, pagar la deuda histórica... Ha preguntado a la UEFA , ¿por que no tiene asegurada la Champions, la Eurocopa,?, muy sencillo como dice el artículo, no te cotizan (no te dan precio) el seguro. #Ignoracia #perdón", añadió.





Pido perdón que en estos momentos , estemos con estos temas pero es necesario aclarar

1la @rfef cambia lo dicho esta mañana. (Oir y leer rueda de prensa)

2 los clubes de forma individual llevan años utilizando esta línea de financiación con decenas de millones de euros. https://t.co/y2EL1z9t9w — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 25, 2020

Tebas respondió así a la RFEF después de ésta insistiera en que la línea de financiación planteada para el fútbol profesional es viable, una vez que el presidente de LaLiga recordó lo estipulado en el Real Decreto para la venta centralizada de los derechos audiovisuales.con la garantía de los derechos de TV, pero os ha vuelto a pasar como con las pólizas de seguro en una pandemia, ES IMPOSIBLE. Leed la disposición adicional 1a del RD 5/2015 de venta centralizada de Televisión", sostuvo.El presidente de los clubes precisó que la disposición del Real Decreto indica que LaLiga "podrá utilizar todos los derechos cuya comercialización tiene legalmente cedida como garantía para acceder a financiación, con la exclusiva finalidad de facilitar a los clubes y entidades participantes que la integran recursos para saldar sus deudas con las Administraciones Públicas".Como respuesta la RFEF señaló que desde el organismo seuna línea de financiación para Clubes y SADs"."La disposición adicional primera, como el Presidente de la Liga conoce perfectamente, no prohíbe a Clubes y SADs contraer créditos para la financiación de cualesquiera pagos con los acreedores que sea -incluidos futbolistas-, ofreciendo como garantía sus propios derechos de televisión o lo que vayan a percibir de la Liga en pago de tales derechos que la Liga comercializa conjuntamente", aseguró la RFEF.Ésta reiteró que su propuesta es perfectamente válida y se acomoda por completo a las normas aplicables.