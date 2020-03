Seguros sin salir de la India

Los tinerfeños Sandro Rodríguez y Nauzet García y el grancanario Roberto Eslava pasan la crisis del coronavirus en la India, país al que emigraron para poder desarrollar sus carreras en el fútbol profesional. Afirman que no ven riesgos mientras viven en el hotel que han fijado como residencia, ya que el número de contagios está siendo bajo en comparación con España o Italia. Al margen del bloqueo de los vuelos, por ahora no se plantean volver a casa.

Los tinerfeños Sandro Rodríguez y Nauzet García y el grancanario Roberto Eslava siguen con inquietud las noticias que van recibiendo desde Canarias sobre la crisis del Covid-19. Lo hacen a unos 8.000 kilómetros de distancia y con la sensación de que se encuentran más seguros en el lugar en el que residen desde que ficharon por el Chennai City, club de la máxima categoría de fútbol de la India. No es que el coronavirus no haya llegado a este punto del planeta, sino que su incidencia no está siendo tan agresiva como en otros como Italia o España. Los dos exjugadores del Tenerife y el que fuera defensa del Marino, entre otros equipos, comparten hotel con el barcelonés Fito Miranda en una ciudad que se asoma al Golfo de Bengala. Con la competición suspendida, allí hacen su vida "con tranquilidad" y sin plantearse volver a casa a corto plazo.

A pesar de que el club al que pertenecen les permite retornar a sus lugares de origen, ni siquiera han hecho las maletas. "En principio, creemos que aquí estamos más seguros que en España, donde hay muchos más casos que en la India", indica Sandro sobre un país que ayer registraba 467 contagios y nueve muertes. A esto le añade el problema de un traslado que sería casi imposible. "Tendríamos que coger varios aviones y pasar por tres o cuatro aeropuertos, que son focos de infección, y podríamos contagiarnos en el trayecto. Aparte de eso, tampoco hay vuelos y hemos estado viendo noticias de españoles atrapados en aeropuertos", apunta. A este argumento, Nauzet agrega un bloqueo de vuelos internacionales. "No podremos salir durante unos 15 días, y a partir de ahí ya veremos cómo avanza todo y lo que decidimos, si nos quedamos o nos vamos, porque la Liga está parada y nos quedan cuatro partidos para completarla y aspiramos a ser segundos".

Los cuatro fueron testigos el domingo de una jornada diferente en Chennai, dentro del insólito calendario marcado por el Covid-19. "No pudimos salir del hotel, porque desinfectaron todas las calles", explica Sandro. En el fondo, fue un mal menor para unos deportistas que, en cierto modo, se consideran afortunados. "Aquí tenemos la suerte de tener nuestras habitaciones y podemos comer, y eso es importante", destaca Sandro, cuya conexión con Tenerife está siendo más fluida en estos días. "Hablo con frecuencia con la familia y voy viendo noticias y siguiendo Twitter". Sus conclusiones desembocan en un consejo. "Da pena ver cómo están las cosas en España, pero es lo que ha tocado, así que tenemos que estar todos unidos, hacer caso a las recomendaciones y quedarnos en casa hasta que todo vuelva a la normalidad".

Por lo que expone Nauzet, el día a día está siendo llevadero. "Vivimos en un hotel y los cuatro pasamos el tiempo juntos: desayunamos, vamos al gimnasio, almorzamos, nos reunimos en las habitaciones y jugamos al tenis de mesa, al billar, a las cartas, al Monopoly, a la PlayStation... Así pasamos el tiempo y estamos bien", garantiza.

Entretanto, Eslava confiesa que está "impresionado por lo que está pasando en todo el mundo", y sostiene que "por una vez en la vida" puede decir que en la India está "más seguro" que en España. "Aquí se han dado pocos casos y no corremos el mismo riesgo que puede existir en España en estos momentos. Vivimos en un hotel, encerrados pero seguros", aclara Roberto, campeón de la I-League hace poco más de un año junto a Nauzet y Sandro. A la plantilla se unió Fito Miranda, un exjugador del Burgos, Huesca y Sabadell que se ha integrado en el grupo de los canarios. "Nos han recomendado que estemos en el hotel. Se están cancelando muchos vuelos y cada vez es más difícil volver a casa, pero estamos viviendo la situación con tranquilidad, aunque asustados por lo que sabemos de España", reconoce. Es otra visión, la de Sandro, Nauzet, Eslava y Fito. Una perspectiva cercana desde la India.