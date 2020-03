El Clarinos mantiene su forma física

Las jugadoras del primer equipo del Ciudad de La Laguna Tenerife trabajan durante estos días de cuarentena desde sus respectivos domicilios con el objetivo de "mantener el buen nivel físico por si hay que volver a competir".

Así lo ha contado el preparador físico del club, Mahy González, que cada semana envía un plan de trabajo a las jugadoras. Este plan ha estado compuesto hasta ahora por ejercicios "genéricos" que, a partir de este lunes se irán individualizando en función de las necesidades de cada una.

No obstante, no se trata de una tarea fácil pues las jugadoras no cuentan "con recursos suficientes" para realizar entrenamientos óptimos y por tanto no queda otra que sacar a relucir la creatividad con el uso de garrafas de agua, sillas, botes de leche y el poco material que las moradas tienen en casa.

Estos ejercicios van dirigidos a que la vuelta a la competición sea lo menos costosa posible, pero serían insuficientes si no hubiera un pequeño periodo de tiempo para "poder trabajar en mejores condiciones" antes de que se reanude la Liga Femenina Endesa.

"Las rutinas son sencillas y se componen de un calentamiento previo con algo de movilidad articular y activación de musculatura y después se trabaja todo el cuerpo realizando varias series de tantas repeticiones como consideremos", ha explicado el preparador. Las sesiones finalizan con una vuelta a la calma, trabajo de abdominales y estiramientos.

La pasada semana, el equipo trabajó cuatro días en sesiones de una hora pero conforme se vea "el camino que está cogiendo la liga", variará la intensidad de los entrenamientos, concluyó el especialista a los medios oficiales del club.