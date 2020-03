La simulación de un sueño

Richard Rodríguez y Joan Esplugas, mountain bikers tinerfeños, vieron el pasado viernes cómo les aplazaban la Cape Epic, prueba en la que iban a tomar parte durante esta semana. Los especialistas del Descendin y Bikronos viven la crisis del coronavirus desde la lejanía y con la tranquilidad de estar sobre las dos ruedas. Ayer intentaron adelantar su regreso a Tenerife desde Sudáfrica, pero les resultó imposible encontrar plaza.

Más de 6.000 euros es el precio de un sueño que ha desbaratado la pandemia del coronavirus. Los tinerfeños Ricardo Richard Rodríguez de la Sierra y Joan Cabrera Esplugas, después de desplazarse a Ciudad del Cabo (África) el pasado viernes, vieron in situ cómo les cancelaron la Absa Cape Epic, considerada la mejor prueba de mountain bike del mundo. Ahora, y después de llegar a un acuerdo con Masquebici, empresa que habían contratado para servicio de mecánica y masajes, los bikers realizan las etapas a modo de tour. Ayer intentaron adelantar su regreso, pero ya no quedaban plazas.

La ratificación de la celebración de la Absa Cape Epic 2020 parecía despejar el horizonte a cada uno de los inscritos en el olimpo del mountain bike. La prueba UCI envió a los corredores sendos correos electrónicos en los que se refrendaba la celebración de la prueba por parejas. La alarma sanitaria producida por la pandemia del Covid-19 se tomaría desde la organización con la mayor de las precauciones; no obstante, el mismo viernes, ya con más de un millar de deportistas en tierras sudafricanas, se canceló.

Pese al varapalo de las primeras horas, Rodríguez y Esplugas, junto a centenares de corredores, le reclamaron a la organización la cuantía de inscripción junto a otros gastos acarreados por la cancelación. A partir de ahí, y ya con más tranquilidad, Masquebici les ofreció a sus clientes la posibilidad de hacer la prólogo –primera etapa, siguiendo el modelo de contrarreloj– y el resto de etapas; eso sí, a modo de tour y sin carácter competitivo. En los días pasados han hecho el 50% de algunas etapas –ayer estuvieron en la sexta– y aseguran estar "disfrutando con los recorridos", pero no pueden hacer oídos sordos a la situación que se vive en España: "Obviamente estamos preocupados, sobre todo porque allá (en Tenerife) tenemos a nuestros familiares. Estamos intentando estar entretenidos para tener la cabeza despejada y afrontar la situación con tranquilidad. Sin duda alguna, esto es un despropósito para todo el mundo; tenemos que afrontar esta situación con mucha calma".

De igual modo, Richard reconoce que "encima de la bicicleta" las cosas se ven siempre de una manera "más positiva. Estamos encantados con los senderos y paisajes de una carrera que es muy dura. Mucho ha tenido que ver la empresa Masquebici, que se ha preocupado por darnos soporte y que nuestro viaje a África no haya sido una tortura", aduce Rodríguez.

En cuanto a la situación que se vive en Ciudad del Cabo con respecto al coronavirus, los del Descendin y Bikronos revelan que es de "absoluta normalidad en Sudáfrica. Aquí no hay pánico; por el momento impera la tranquilidad".

Los tinerfeños, que tienen programada la vuelta a la Isla para este domingo, esperan arribar el próximo lunes al aeropuerto Tenerife Sur sin problemas y así estar junto a sus familias. "No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando intentemos iniciar el viaje de regreso, pero no nos obcecamos con lo que pueda suceder", relatan. De igual modo, afirman estar concienciados para "apechugar con lo que toque" a su llegada, puesto que de la "actitud de los españoles depende el futuro del país", apostilla Richard. Eso sí, los bravos ciclistas no pierden de vista la Cape Epic 2021, prueba para la que, presumiblemente, la organización les garantice la inscripción por no haberse podido celebrar la de este año.