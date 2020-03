La ACB acuerda la suspensión hasta el 24 de abril

La Liga Endesa abre un paréntesis hasta el próximo 24 de abril tras la reunión que celebró ayer la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), a través de una videoconferencia. "La voluntad de todos los clubes sigue siendo reanudar la competición y finalizar la Liga" cuando "la situación lo permita", recoge el comunicado publicado por la ACB.

La decisión de evitar el cierre definitivo de la competición y prolongar hasta el citado 24 de abril el período de suspensión -que hasta ahora solo abarcaba dos semanas- fue tomada de manera unánime por los representantes de los 18 clubes que forman la citada asociación, entre los que estaba el Iberostar Tenerife. En un principio, se estimó la posibilidad de dar por finalizada la competición, pero, según dijo el presidente de la ACB, Antonio Martín, "la voluntad de todos los clubes sigue siendo reanudar la competición y finalizar la Liga Endesa 2019-20 en la medida y los tiempos que la situación lo permita". Asimismo, Martín insistió en "la importancia del apoyo unánime de todos los clubes" a "una medida excepcional" como es la suspensión temporal de la competición ante una situación "tan grave" como la de la pandemia.

La Liga ha cubierto 23 de sus 34 jornadas, y hay algunos clubes, como el propio Iberostar, que tienen un encuentro pendiente.

Félix, muy satisfecho. El presidente del CB Canarias expresó conformidad con el resultado de la reunión. "Estamos muy satisfechos con la decisión tomada, porque significa que, si todo va bien, a finales de abril o principios de mayo, y si se puede controlar la curva del virus, podremos continuar la competición, acabarla y que los partido se jueguen a puerta abierta. Vamos a cruzar los dedos, a desear que todo vaya bien a nivel de salud para todos y que se puedan reanudar después las competiciones hasta finalizarlas", valoró el presidente canarista en los micrófonos de Radio Nacional.

La plantilla se queda. El presidente canarista abordó para EL DÍA la situación en la que queda la plantilla de su primer equipo en este largo intervalo de tiempo, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores que la forman son foráneos. "Excepto Álex López, todos nuestros jugadores son de fuera, no solo extranjeros. La idea es que se queden aquí, porque en realidad Liga no se ha suspendido. La intención es que más pronto que tarde se pueda empezar a entrenar, aunque sea individualmente, ojalá dentro de 10 o 12 días. De lo contrario, si se fueran a sus países no se sabría si podrían volver", valoró Hernández en clave de optimismo. "Hoy, esta es una zona que está bastante tranquila. Les hemos dado pautas, que hagan vida familiar, que a nivel individual estén bien física y anímicamente. Lo prudente es que no se vayan. A principios de la próxima semana, veremos cuándo se puede utilizar la cancha y el gimnasio. Todo esto hay que valorarlo muy bien todavía", terminó diciendo el presidente aurinegro. El Iberostar y el baloncesto profesional, en general, ya tiene una pauta marcada, con fecha de revisión el 24 de abril.

Cancelación a nivel europeo

El obstáculo que puede encontrar la nueva ruta de la Liga ACB es el torneo preolímpico (del 23 al 28 de junio). Si se retrasa, dejará libres las fechas para acabar las competiciones domésticas. Hay nueve ligas que ya han decidido cerrar la temporada y proclamar campeón al líder respectivo, Uno de ellos es el Oostende belga, que cierra así su temporada. Parece probable que el tercer partido de BCL ante el Iberostar no se juegue, porque las competiciones europeas sí pueden ser clausuradas. El propio Félix Hernández maneja esa posibilidad. "Lo normal es que se cancelen, porque en otros países se puede pensar que las medidas que ahora tenemos en España, se apliquen más adelante. Luego queda el preolímpico, pero habrá que ver qué se hace con el calendario. La fecha del 24 de abril es optimista, pero, si podemos llevar la Liga al 30 de junio, habría tiempo de terminar las once jornadas que quedan, aunque sea jugando dos partidos por semana", dijo.