Los clubes, partidarios de dar por canceladas sus competiciones

Dos o tres semanas, quizá un mes, o simplemente no volver a competir hasta después de verano. La incertidumbre que vive el mundo del deporte sobre cuándo podrá retomar su actividad afecta no solo a los profesionales de primera línea, caso del CD Tenerife y el CB Canarias, sino igualmente a aquellos conjuntos, también de categoría nacional, pero de menores recursos, que ven como este inesperado parón se podría convertir en un recargo irreversible para sus limitadas arcas. Un limbo sobre el que dirigentes y técnicos se temen lo peor, hasta el punto de que varios de ellos abogan ya por una inmediata cancelación de esta temporada.

CV Haris. Quien más claro lo tiene es David Martín, presidente del CV Haris de Superliga Femenina de voleibol. "Creo que hay que tomar decisiones en firme, y lo ideal sería que se aplace definitivamente la liga, no suspenderla hasta el 4 de abril", señala el dirigente blanquiazul, que argumenta su afirmación por varias vías. "No somos un deporte como el fútbol, que puede disponer de recursos extras para tener a las jugadoras un tiempo extra más. No soportaríamos tener que pagar nóminas, pisos, seguridad social...", señala, ahondando más en su explicación. "Si como parece, cuando volvamos a competir, los primeros partidos son a puerta cerrada, las pérdidas serán todavía mayores; si ya nos cuesta llegar al final, si encima tenemos que hacerlo sin hacer taquillas...", añade.

También explica su razonamiento Martín desde el plano deportivo. "Acabar la liga ya no va a interferir en la clasificación final, ya que el primero [el Logroño] va a ser primero, y el segundo, segundo; y los otros cuatro que jugaría playoff, pues también; quizá lo único que podría cambiar es la penúltima plaza de descenso", comenta el presidente del Haris, que pone como ejemplo un caso pasado. "En Puerto Rico hace unos años tuvieron un huracán devastador y la liga se acabó. Es causa de fuerza mayor, ya retomaremos en septiembre", aclara.

CN Echeyde Tenerife. Tampoco vería con malos ojos el CN Echeyde que la Liga Premaat masculina de waterpolo no volviera a arrancar. Último en la tabla, el club chicharrero está condenado a jugar la promoción de salvación con el segundo clasificado de Primera, . Más allá de tener que asumir el sueldo de su plantilla (entre ellos varios extranjeros), el presidente David Rivas habla de que "todos los viajes hasta final de temporada ya están pagados", en referencia a los tres viajes que le restan para medirse a Barcelona, Mediterrani y Barceloneta. "Ya les hemos dicho a la Federación que no disponemos de recursos para volver a comprar los billetes aéreos", añade el dirigente santacrucero. "Incluso estaríamos dispuestos a que nos dieran algún partido como perdido", añade.

Balonmano Salud. No lo tienen tan claro en el Balonmano Salud de la Liga Guerreras. "No sé qué va a pasar", señalaba ayer su presidente Javier Doblado, para el que sí sería contraproducente y "un riesgo el restablecer la competición el 4 de abril". "Después de los 15 días en los que vamos a estar parados, no es lógico jugar partidos de máximo nivel porque además se aumentaría el riesgo de lesión", argumenta, a la vez que expresa su deseo de que "la competición siga su curso con un nuevo plazo".

CDB Clarinos. El del conjunto lagunero de la Liga Femenina Endesa es un caso algo chocante. Por un lado, la cancelación definitiva le podría venir bien a la entidad presidida por Claudio García del Castillo ha visto como el retraso d las subvenciones públicas ha provocado retraso en el pago de las últimas nóminas, un desequilibrio que bien podría repetirse en estos últimos meses del curso. Pero por el otro, las moradas parecían haber retomado el pulso competitivo y no solo aspiraban a acabar en puestos de playoff, sino incluso a escalar hasta la sexta plaza (son octavas ahora mismo), lo que les otorgaría la posibilidad de jugar competición europea a próxima campaña.

RC Náutico. Como el Clarinos, el equipo de Santi Lucena también estaba inmerso en plena lucha por objetivos mayores a seis partidos para el término de la fase regular: el tratar de colarse en la fase de ascenso a LEB Plata. Sin ningún artículo en las bases de competición que refleje qué hacer en el excepcional caso de no volver a jugar, ya son bastantes los clubes (desde la Liga Femenina 2 hasta la propia EBA), que son partidarios de parar definitivamente y dejarlo todo tal y como está, toda vez que varios norteamericanos están regresando a su país... y sin intención de regresar.

Arona Guanches. El representativo de hockey línea no difiere del resto. Con la Liga Oro aplazada hasta el 3 de abril, "siendo un poco realistas, lo que parece más conveniente es que pare ya la liga", según el presidente José Fernández. "Habrá que ver cómo se hace con los equipos que están para tratar de ascender o de no descender, pero pensamos que la liga va a tener que ser cancelada porque esto no va a parar en 15 días", expone el dirigente de la entidad sureña, que también se vería afectada en lo económico, "con gastos adicional para los extranjeros y parte de los vuelos, que seguramente se pierda".