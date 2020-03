Samaranch sigue asegurando que los Juegos de Tokio se van a celebrar "sí o sí"

Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), dijo ayer que los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano "se van a celebrar sí o sí", a pesar de la pandemia por el coronavirus que ya afecta a todo el deporte mundial.

"La decisión de que se disputen o no, no es nuestra. Nosotros vamos a hacer los Juegos con nuestros socios del comité organizador sí o sí", aseguraba en TVE. Samaranch cree que una cancelación de los Juegos "solo ocurriría si las autoridades pertinentes internacionales y locales nos dijeran en ese momento (justo antes de los Juegos) que no es seguro celebrarlos para la salud de los atletas y de la gente en el entorno del movimiento olímpico", manifestó.

E Blanco, prudente. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), prefirió no arriesgar un juicio al respecto. "Hay que ser cauteloso, confiar y tener la seguridad que lo que diga el COI será definitivo. Todo lo demás es aventurar cosas que no podemos asegurar ahora mismo. Lo digo para todos: deportistas, técnicos, árbitros, periodistas. Que todos se preparen en las mejores condiciones y a esperar la decisión final". Blanco afirma que la decisión que tome el COI será "la mejor" para todos, respetando la salud de los deportistas, técnicos, árbitros y medios de comunicación que cubran el evento, del 24 de julio al 9 de agosto.