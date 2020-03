La ACB hará lo posible para finalizar

Que la Liga Endesa 19/20 llegue a su conclusión, pese a que su margen de actuación es casi nulo. En medio de la incertidumbre que ha provocado el parón por motivo del coronavirus, y aún sin tener claro cuándo podrá reanudar su actividad competitiva, el organismo presidido por Antonio Martín tiene la firme intención de que este contratiempo no acabe siendo obstáculo para que el ejercicio actual pueda desarrollarse tal y como estaba previsto en un inicio. Propósito que cuenta con el refuerzo del apoyo total por parte de los 18 clubes, así como de los patrocinadores principales de la competición, Endesa y Movistar.

Encaje provisional. Con 11 jornadas de la fase regular por delante (12 en el caso de cuatro equipos, entre ellos el Iberostar Tenerife), la ACB ya ha logrado encajar, a principios de abril, las dos jornadas (24 y 25) que este miércoles se decidieron suspender. Sin embargo, el hecho de que haya partidos aplazados y varios conjuntos se encuentren inmersos en competiciones europeas (Euroliga, Eurocup y BCL, aunque ninguna de ellas tiene garantizada, a día de hoy, su conclusión), limita la continuación de este aplazamiento.

El Preolímpico 'estrangula'. A la consabida estrechez de fechas, la ACB debe hacer frente al condicionante de una competición de selecciones, el Preolímpico, en el que si bien no está inmerso España, sí afecta a un buen puñado de jugadores que militan en nuestro país, entre ellos el canarista Marcelinho Huertas. Dicha cita (con cuatro sedes diferentes) tendría lugar entre el 23 y el 28 de junio, apenas 10 días después de la finalización de la Liga Endesa (12 de junio).

El caso del Real Madrid. Es por todo esto que una tercera semana de paréntesis obligaría a un encaje de bolillos a los dirigentes del estamento cestista. Un supuesto que parece más que previsible, no solo por la situación general del país, sino porque ya hay un equipo, el Real Madrid, que se encuentra en cuarentena obligatoria y que no podrá volver a estrenarse al menos en otros 12 días. "Más que temor, para mí es una realidad", afirma el presidente del CB Canarias, Félix Hernández, cuestionado por esa posible dilación extra. "Yo soy su entrenador y al final de la cuarentena pediré estar al menos una semana entrenando para poder retomar en condiciones las competiciones", es el argumento del dirigente aurinegro, que también pide "cruzar los dedos de que no haya más casos en otros clubes". "Ojalá me equivoque, pero creo que estará un tiempito más para retomarlo", añadía al respecto.

Acortar el 'playoff'. En ese escenario de al menos tres semanas de parón, uno de los pocos recursos que le quedarían a la ACB sería el de recortar las series de semifinales y final. Ambas están fijadas al mejor de cinco partidos, por lo que la salida sería dejarla en solo tres, con lo que la liga podría recortar alrededor de una semana de margen... siempre y cuando ninguno de los implicados esté inmerso en la Final Four de la Euroliga, prevista en principio del 22 al 24 de mayo; o, incluso previamente, el Iberostar, el Zaragoza o el Burgos no alcancen el tramo decisivo de la BCL.

Decisión asamblearia. Un marco, el de la reestructuración de los playoff, por ahora indescifrable, pero a medio plazo más que probable, y que debe contar con el visto bueno (con una votación favorable de dos tercios de los clubes) de la asamblea de la Asociación. Infinidad de variables por las que la propia ACB no quiere manifestarse ni hacer castillos en el aire. Su único propósito, a día de hoy, que la Liga Endesa 19/20 se dispute hasta el final.