Milla, sin nada claro sobre su futuro

Luis Milla Manzanares (Madrid, 7-10-1994) tiene contrato con el CD Tenerife hasta el 30 de junio de 2022, pero su posible cambio de equipo ha sido una constante en los últimos mercados de fichajes.

Su nombre fue relacionado con un par de clubes de Primera División el verano pasado, y en la siguiente ventana de altas y bajas, la de enero, recibió ofertas de, al menos, un par de destinos de Segunda A. Su salida estuvo en la mesa de negociaciones del estadio Heliodoro Rodríguez López hasta casi el cierre del plazo de inscripciones, pero el Tenerife se negó a perder a uno de sus principales valores deportivos, y mucho menos a hacerlo sin percibir una suma cercana o equivalente al dinero de la cláusula de rescisión del contrato, de 5 millones de euros.

Pasado el mercado de enero y estando Luis en la plantilla, la relación laboral entre el futbolista -o su agente, el exblanquiazul Julio Llorente- y el club entra en una nueva fase, la que dejó pendiente de resolver el anterior director deportivo, Víctor Moreno. Las partes, ahora con Juan Carlos Cordero al mando por el lado del Tenerife, llevan varias semanas negociando la manera de que el futbolista continúe en el equipo sintiéndose más valorado en el plano contractual.

De momento no hay un entendimiento. Luis contó ayer que los contactos se están desarrollando con la "buena sintonía" generada por Cordero. Pero también advirtió de que aún "no hay nada claro" con su futuro. "Estamos hablando y la sintonía está siendo muy buena", comentó sin establecer plazos para llegar a un punto de encuentro. "Estoy esperando acontecimientos y viendo qué es lo mejor para el club y para mí; ya se verá si hay que tomar una decisión", dijo acerca de unas negociaciones que "quedan en privado".

Milla fue un poco más explícito en el momento de referirse a las "opciones" que tuvo en enero para reforzar a otro equipo. "Sí tuve opciones, pero el Tenerife decidió que me quedara", confirmó antes de defender su "compromiso y su profesionalidad", valores que pone "por encima de todo" y que "siempre" ha demostrado como blanquiazul. "Intento dar el máximo en cada día de entrenamiento y en los partidos, y así seguirá siendo a pesar de que tuviera ofertas y de que el club decidiera que me quedara". Para remarcar su postura, Milla aseguró que se siente "muy feliz y contento de pertenecer" a la entidad tinerfeña y de poder "jugar en el equipo".

No obstante, reflexionando sobre el agitado mercado de invierno que vivió, comparó esa "situación" con la de la pretemporada de 2019 y explicó que lo intentó "llevar de la mejor manera posible, pero con compromiso y profesionalidad por encima de todo".

En cualquier caso, no dejó de ser comprensivo con los dirigentes por el paso que dieron a la hora de frenar su traspaso en el periodo invernal. "Cuando tienes un contrato, el club tiene que decidir sobre tu futuro; es así y yo lo entendí", declaró el centrocampista madrileño, que fue fichado por el Tenerife en enero de 2018 tras el pago de 500.000 euros al Fuenlabrada. "Hay que entender la postura de cada uno, pero el compromiso y la profesionalidad diaria no se negocian y así será siempre", subrayó Milla, que vuelve a estar disponible esta semana para competir después de cumplir una jornada de suspensión. Si no se aplaza la Liga, este sábado le tocará volver a la que fue su casa deportiva durante una temporada y media, el estadio Fernando Torres.



Regreso a Fuenlabrada



Aunque le tocó parar solo un fin de semana, Milla reveló que se le está haciendo "larga" la espera. En esta ocasión, el deseo de reaparecer aumenta por tener tan cerca "una de esas fechas" que había "marcado en el calendario". Luis fue uno de los motores del Fuenlabrada que disputó la fase de ascenso a Segunda División A en el curso 16/17 -participó en 35 partidos- y siguió el mismo camino en la campaña posterior, hasta que el Tenerife, con Alfonso Serrano como director deportivo, se cruzó en su camino para anunciar su contratación el 19 de enero de 2018, por cuatro temporadas y media, adelantándose a otros pretendientes.

En principio, Milla cumplirá este sábado el propósito de volver a disputar un partido en el Fernando Torres; esta vez como visitante. "Estoy muy contento por poder ver a los excompañeros y a la gente que trabaja en el club, porque en el Fuenlabrada viví una etapa muy especial", finalizó Milla, cuya prioridad sigue estando en el césped.