Fusión para la cita más épica

Soldados tinerfeños en la Ciudad del Cabo. Por primera vez en la historia, dos ciclistas oriundos de la provincia santacrucera tomarán parte en lo que el oro olímpico en 1996, Bart Brentjens, consideró como el "Tour de Francia de montaña". Ricardo Richard Rodríguez de la Sierra y Joan Cabrera Esplugas se fusionarán en uno desde el próximo día 15 y hasta el 22 para coronarse en la línea de meta situada en Valle de Viel, tras siete etapas y una crono sumarán 647 kilómetros de recorrido -15.550 metros de desnivel positivo; más de 2.000 por etapa-. La Absa Cape Epic les espera.

Los especialistas del mountain bike de la provincia de Santa Cruz de Tenerife siguen haciéndose un hueco en las mejores pruebas del mundo en BTT -Bicicletas Todo Terreno-. Después de que el 'rider' arafero Edgar Carballo se abriera un hueco en las Copa del Mundo de Descenso, secundando las firmes pedaladas en XC del oriundo de la Isla Baja Adriano Cordovés, la pasada temporada, el barloventero Pedro Rodríguez Mesa participó en dos citas de la Copa del Mundo de XCO -Vallnord y Les Gets-.

Las parejas abren un nuevo horizonte. Si bien es cierto que en otras modalidades como en el trail, ya se han prodigado algunos tinerfeños en pruebas de índole internacional, Joan Esplugas y Richard Rodríguez harán historia. Los especialistas de la montaña ya viajan con destino Londres para, tras cuatro horas de escala, partir hacia la Ciudad del Cabo, a la que llegarán mañana.

Para ambos máster 40, participar en la Absa Cape Epic supone un "sueño hecho realidad", después de haber ganado sendos cetros regionales en la siempre discutida categoría de veteranos, es "el mayor reto" de sus carreras deportivas, según coincidieron ambos en declaraciones a EL DÍA.

Pese a pertenecer a dos equipos diferentes, Richard apostó por un viejo conocido -y bravo rival- para que formara dupla con él. "Pensé en alguien con el que me pudiera acoplar bien. No me costó mucho decidirme por llamar a Joan (Esplugas); siempre nos hemos llevado muy bien y es muy competitivo", argumenta el padre de la aventura deportiva.

"Cuando Richard me llamó, pensé que me estaba gastando una broma; luego se me cerró el estómago y me di cuenta de que hablaba en serio. No tardé ni un segundo en aceptar el reto", revela un Joan Esplugas que, como su compañero, llevará una Scott.

En cuanto a los objetivos que trazan, aseguran que han preparado una estrategia diseñada para convertirse en "finishers"; siempre y cuando averías y caídas no se crucen en el camino de los bikers, cosa que sí truncó su primera experiencia conjunta en Costa Blanca. "Sabemos que rodaremos unas 4 o 5 horas cada día. La sexta etapa es la más dura, por lo que intentaremos dosificar para que no nos caiga una minutada", expone el pupilo del Descendin.

Mientras, el de Bikronos refrenda lo que expone Rodríguez y añade: "Quedar en el top20 de nuestra categoría sería lo máximo".

Ni la amenaza mundial por el coronavirus ha podido -por el momento- con la celebración de la prueba. De hecho, el último comunicado de la organización de la Absa Cape Epic garantiza unas medidas en base a recomendaciones de la OMS y el DOH (Departamento de Salud de Sudáfrica), así como la cobertura de Mediclinic y Eyethu Events. Pese a ello, alguno de los equipos, como el Wilier 7cForce, ha optado por no participar.