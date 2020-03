El Valencia, solo frente al reto

El Valencia caminará solo, en un Mestalla cerrado para la afición y los medios, ante el Atalanta en pos de una remontada épica para tratar de superar con al menos un 3-0 a favor la derrota por 4-1 sufrida en Milán en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras el resultado de la ida, no recibir ningún gol será el primer objetivo de los de Celades, aunque no será fácil de lograr dado por un lado el potencial ofensivo del conjunto italiano, que en la ida desbordó por completo a la zaga valencianista. No jugará la pareja de centrales titular, al estar Garay lesionado y Paulista sancionado.

Esta situación deja a Mouctar Diakhaby como único central disponible, lo que llevará a Celades a reconvertir a algún jugador, con Francis Coquelin como el que más papeletas tiene, salvo que decida cambiar de sistema en defensa, puesto que Eliaquim Mangala todavía no está recuperado.

El otro objetivo, el de marcar tres goles, estará condicionado por la ausencia de Maxi Gómez, su 'nueve' habitual, que está lesionado, aunque recupera al propio Coquelin y a Rodrigo Moreno, que ya dispusieron el viernes en Mendizorroza de algunos minutos.

La responsabilidad ofensiva recaerá seguro en Kevin Gameiro y falta saber si la evolución de Rodrigo es tan buena como para ser titular o si debe volver a reconvertir a un extremo como delantero.

El Atalanta tuvo solo el domingo la seguridad de poder viajar a Valencia después de que el Gobierno italiano aprobara un nuevo decreto que limita al máximo las entradas y salidas de la norteña región Lombardía tras la emergencia por el coronavirus. Mantener la concentración es la obligación para el Atalanta, que busca haciendo historia en su primera participación en la Liga de Campeones. En el once, Gasperini deberá gestionar la baja de su zaguero brasileño Rafael Toloi. En el habitual 3-4-2-1, delante del meta Gollini jugarán el albanés Berat Djimsiti, el argentino José Palomino y Mattia Caldara, con el holandés Hans Hateboer, autor de un doblete en la ida, y el alemán Robin Gosens en los dos carriles. El suizo Remo Freuler y el holandés Marten De Roon estarán en el centro del campo. El argentino Alejandro Gómez y el esloveno Josip Ilicic están seguros. Duván y el croata Mario Pasalic pelean por la última plaza.