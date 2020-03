El Tenerife supera su puntuación de la primera vuelta en diez partidos

El CD Tenerife de 2020 no tiene nada que ver con el que cerró la primera vuelta con una deprimente derrota ante el Deportivo de La Coruña (2-1) el viernes 21 de diciembre. Había agotado por entonces la bala del cambio de entrenador, Rubén Baraja no había comenzado con buen pie su andadura y el director deportivo Víctor Moreno tenía un pie dentro y otro fuera. En la plantilla, jugadores clave lesionados (Borja Lasso o Álex Bermejo) y fichajes que no rendían (muchos) se entremezclaban con los veteranos de siempre, que tiraban del carro como podían.

Pero el parón navideño lo cambió todo. Con las peñas en contra (hubo campaña para no acudir al partido contra el Albacete) y pesos pesados fuera del once (Malbasic y Naranjo), Baraja tiró de cantera y compromiso para sumar los tres primeros puntos de 2020. Luego hizo un buen papel en Huesca, aunque no le dio para sumar, y repitió victoria en casa contra el Girona. En paralelo fue cogiendo moral con la Copa del Rey tras superar al Rayo Majadahonda de Segunda B en la tanda de penaltis y al Real Valladolid, de Primera, en el Heliodoro.

Ni siquiera el lío del calendario hizo daño a un Tenerife que se infló de confianza tras sostener el empate a cero en el derbi jugando 70 minutos en inferioridad. Otras dos victorias consecutivas, ante Sporting en casa y Extremadura fuera, dispararon a los blanquiazules. La honrosa eliminación ante el Athletic en Copa, después de un 3-3 y de la tanda de penaltis, mantuvo la moral alta antes de afrontar dos partidos consecutivos en el Heliodoro: 4 de 6 ante el Rayo (0-0) y el Elche (1-0). La derrota en Oviedo, de penalti y en los últimos minutos, tampoco ha frenado la dinámica insular. Por eso, el pasado domingo alcanzó la veintena de puntos en la segunda vuelta ganando a la SD Ponferradina (1-0).

El dato no puede pasar por alto, ya que supone que los de Baraja han sumado más puntos entre el 4 de enero y el pasado domingo (diez partidos) que en las 21 jornadas de la primera vuelta. El logro le vale, de momento, para estar cuatro puntos por encima del descenso y afrontar la visita a Fuenlabrada por delante en la clasificación de su rival.