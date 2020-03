Salin cree que es necesaria "más concentración"

Lastimado por la clara derrota sufrida en el partido de la Liga Endesa contra el Kirolbet Baskonia (75-58), el Iberostar Tenerife viajó en la mañana de este lunes hasta Bélgica, donde este martes (19:30 horas) se medirá al Filou Oostende en el segundo duelo de la eliminatoria de octavos de final de la Basketball Champions League (BCL). Los de Txus Vidorreta buscan un triunfo que les otorgue la clasificación para cuartos, evitando de paso (al no tener que jugar el tercer y definitivo encuentro) que su calendario más cercano se sature en exceso. La plantilla canarista se ejercitará en la noche de este lunes y ya el martes por la mañana realizará una sesión de tiro.

A tenor de lo vivido en el primer choque de la eliminatoria, resuelto con bastante sufrimiento por parte de los isleños (85-75) y tras lo sucedido el domingo en el Buesa Arena contra el Baskonia, en el vestuario del Iberostar tienen claro que no se pueden permitir altibajos en el compromiso a disputar en suelo belga. "Afrontamos el partido con la misma intención de siempre, que es estar más concentrados porque tenemos momentos, durante el encuentro, en el que no logramos jugar bien", expresa el escolta Sasu Salin, convencido de que si los canaristas consiguen "cambiar esta situación, será algo más sencillo ganar".

A título particular, el Iberostar Tenerife está obligado a atar en corto a los interiores del Oostende, en especial a Desiron y Buysschaert, ya que entre ambos, en el compromiso del Santiago Martín, anotaron los 10 lanzamientos que realizaron. "Ellos tienen buenos pívots, sí", admite Salin, que sin embargo también pone en valor la calidad de los interiores aurinegros. "Nosotros los tenemos también, con Gio [Shermadini], Fran [Guerra] y Bogris", expuso el exterior nórdico, que este martes espera volver a sus prestaciones más recientes en la BCL (promedia 17 puntos en los cuatro últimos encuentros), para desquitarse de su pobre actuación del domingo en Vitoria, donde no anotó tras haber fallado sus tres lanzamientos. "En la segunda parte no pude tirar demasiado bien, es verdad, pero trataré de cambiar eso para hacerlo mejor", comenta al respecto.

Después de su duelo en el Versluys Dome de Oostende, el conjunto canarista regresará el miércoles a la Isla para comenzar a preparar desde el jueves el derbi regional contra el Herbalife Gran Canaria, a disputar el sábado (19:30 horas, Gran Canaria Arena). "Vamos a centrarnos primero en este partido; trataremos de ganarlo y ya después pensaremos un poco más en lo que viene por delante", señala al respecto Salin.