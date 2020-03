"No mantuvimos el nivel"

No tuvo otra que reconocer Txus Vidorreta al término del encuentro, las malas prestaciones de los suyos pese a un más que aceptable arranque. "Empezamos bien pero no fuimos capaces de mantener ese nivel", señaló de entrada el preparador aurinegro, que "incluso" y pese al punto de inflexión que supuso el momento en el que "el Baskonia "empezó a cambiar la defensa y ser más agresivos", resaltó que el cuadro lagunero "supo atacarlo muy bien al inicio". "Pero luego, enseguida, empezamos a perder balones y no controlamos el rebote", dijo Txus, que como ejemplo, señaló que "hasta el descanso el 50 por ciento de los rebotes en nuestro aro han sido para el Baskonia, a lo que se añaden las 12 pérdidas". "Solo estábamos siete abajo porque estuvimos muy bien en los primeros seis minutos", reseñó.

También reveló Vidorreta que el hecho de que "Huertas no estuviera bien en la segunda mitad" se debía a que llegaba al choque "con una contractura en la espalda". Más allá de lo problemas del base brasileño, el entrenador canarista admitió la superioridad de su rival, en especial "en el rebote, con un 43-27", pero también en el tiro libre: "26 a 6". "Cuando el Baskonia ya abrió más diferencias tratamos de seguir trabajando para volver al partido, pero fue imposible, y hemos preferido pensar en el partido del martes. Si no estás bien y ves que el rival mete las mismas canastas que tú y te va ganado de 20, se junta todo", añadió.