Felipe Miñambres: "El Tenerife y yo nos acabaremos encontrando"

Felipe Miñambres (Astorga, 1965) vuelve a casa. El director deportivo del Celta de Vigo habla de su pasado blanquiazul e incluso vaticina lo que podría ocurrir en el futuro: "El CD Tenerife y yo nos acabaremos encontrando algún día".

Con homenajes como el que va a recibir el 16 de marzo es difícil olvidar Tenerife, ¿no?

Ni yo quiero olvidar... Siempre que puedo acercarme a la Isla, que por razones profesionales son menos de lo que me gustaría, intento aprovechar el viaje.

¿Tiene la sensación de que nunca se marchó del todo?

Cada vez que se da una oportunidad no me lo pienso... Disfruto recorriendo Santa Cruz, el Sur o, como la última vez, que tocó visitar el Norte...

¿Qué le sigue atando a la Isla tantos años después?

Cuando vuelves a un lugar en el que has vivido tantos recuerdos no es fácil desprenderte de ellos. Mi memoria es bastante selectiva y suelo quedarme con los mejores; por fortuna las cosas malas se me olvidan rápido.

¿Al volver la mirada al pasado qué es lo que aparece?

La alegría de disfrutar al máximo un ciclo inolvidable de mi vida... Siento que formé parte de un proyecto muy importante. Tuve la gran suerte de experimentar desde dentro el crecimiento del club y con él una sensación de identidad que se reflejaba en toda la Isla. El orgullo tinerfeño hacia un equipo que hacía un fútbol de calidad, que acumuló unas cuantas gestas en Europa, que fue capaz de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey.

¿Eso, a pesar de que a muchos jóvenes le suene a cuento chino, ocurrió de verdad?

Pasó, doy fe de que pasó... Muchos jóvenes no sabrán ni quiénes éramos, pero sus padres ya les habrán contado que ese CD Tenerife existió. Aún así, algunos dirán que eso fue un sueño y tendrán que recurrir a las imágenes...

Primero habrá que ascender, ¿pero volverá un ciclo tan favorable como el que protagonizó el CD Tenerife en los años 90?

Eso nunca se sabe, pero lo cierto es que ya se han vivido instantes complicados, como el ascenso de Segunda B a Segunda División, y dar el salto a Primera no es fácil. Ese paso no siempre lo dan los que más presupuesto tienen...

¿Aquel zapatazo de Karaïskakis que acabó dentro de la portería del Olympiakos sirvió para concentrar en un solo gesto el tipo de futbolista que era?

A nivel individual puede que sí, pero en la idea de grupo me quedó con el que marqué en Auxerre... Si me pongo a pensar cómo sucedió no sé qué decir porque no era normal que tirara a puerta desde tan lejos. Aquello fue una inconsciencia, entre otras cosas, porque yo no tenía fuerzas para hacer algo así. El grado de épico que nos dio la primera eliminatoria ante el Auxerre nos permitió seguir compitiendo en Europa.

¿Cómo se ve el fútbol desde el palco?

Se ve un poco mejor que desde la banda, pero allí arriba sabes que no puedes hacer nada y entonces es cuando aparece la impotencia... Ahí estás a merced de lo que hacen los futbolistas. La experiencia que has acumulado es importante para sobrellevar determinadas situaciones, pero sientes que perteneces al fútbol de otra manera. Quizás, porque ya no tienes un papel protagonista.

¿Ese es el último paso que va a dar en el palco o buscará un sillón presidencial en algún club?

Es la primera vez que me hacen esa pregunta (ja, ja)... Aún no me lo he planteado, pero nunca se sabe. Lo que sí tengo claro es que quiero seguir ligado al fútbol. Todavía no tengo claro el puesto en el que estaré, pero siempre cerca del fútbol. Ahora estoy contento como director deportivo del Celta y no soy capaz de adivinar lo que pasará en el futuro.

¿Qué opina un director deportivo de los precios que se mueven en el fútbol de hoy?

Que están en función de lo que generan. Los derechos televisivos han subido y la mayor parte del dinero que se mueve en el fútbol de hoy es para el futbolista... El resto también salimos beneficiados, pero eso es así. El problema es que si no se lo pagas tú se lo pagará otro. A mí me parece que todo está desorbitado, pero es lo que hay...

¿Se atrevería a poner un precio al mejor Felipe Miñambres?

¿En este mercado? Esa pregunta es difícil de responder. Un jugador que hacía siete u ocho goles por temporada, que daba media docena de goles y provocaba unos cuantos penaltis...

¿Eso en cuantos millones de euros se traduce?

No lo sé... Yo creo que sería una cantidad alta porque al final lo que cuenta son los números, y yo en el pico más elevado de mi carrera hacía números.

La entrevista empieza con un viaje de ida y vuelta que algún día lo puede volver a colocar en el club.

Yo creo que eso va a llegar. No sé cuándo será, pero estoy convencido de que el CD Tenerife y yo nos acabaremos encontrando.