Un cuarto de hora mágico

El Tenerife de Baraja no ha perdido en casa. Ni en Liga ni en Copa. Sus 4 victorias ligueras locales tienen un denominador común: empezó ganando antes del minuto 15.

El Tenerife de Rubén Baraja es muy fuerte en el Heliodoro, feudo donde no ha perdido después de ocho comparecencias, dos en la Copa del Rey, ante rivales de Primera División (uno de ellos finalista de la competición) y seis en LaLiga Smartbank. Con la llegada del nuevo técnico se puede datar un cambio radical de tendencia, de manera que el equipo blanquiazul pasó de vivir su peor etapa histórica en casa (en los cuatro primeros meses), a protagonizar la todavía racha vigente de fortaleza ante su público.

Nunca en desventaja. Los síntomas de su autoridad en casa son inequívocos. Ninguno de sus seis rivales ligueros ha podido ponerse por delante en el marcador, solo lo hizo el Valladolid en la Copa del Rey, pero el Tenerife acabó remontando. Si hay algún hilo conductor para analizar esta autoridad blanquiazul ante su público es la manera en la que orienta sus partidos. Las cuatro victorias que ha disfrutado la afición blanquiazul con este técnico en el banquillo se forjaron en una fulgurante salida del equipo, que en los primeros quince minutos consiguió ponerse por delante. La presión alta, con todo el equipo apretando líneas hacia delante, y con los dos puntas forzando errores en el inicio de juego del rival, ha sido determinante para que los partidos se inclinen pronto del lado blanquiazul. Siempre antes del 15'.

El antídoto fracasado. Esas ventajas tempraneras han permitido al Tenerife desarrollar luego un tipo de partido en el cual encaja perfectamente el 'estilo de Baraja', tan vertical, tanto de buscar el espacio libre para echar a correr a sus delanteros... La presión colectiva y la alta intensidad con la que el equipo comienza sus partidos en casa han traído como consecuencia que algunos rivales busquen un antídoto. El Albacete, el Girona y el Elche quisieron salir jugando, salvar la presión tocando desde su área, y todos ellos cayeron en la trampa. Incluso, el equipo de Martí cometió en ese proceso el error que generó el gol de Nahuel, decisivo al final. En realidad, no parece que haya ningún equipo en Segunda con suficiente autoridad con el balón para tratar de superar una y otra vez el campo de minas que les prepara Baraja, al menos en la primera media hora. Superada esa franja, cuando el físico empieza a dar el primer aviso de cansancio, el equipo blanquiazul afloja un poco y los partidos se igualan. De hecho, las dos veces que el Tenerife no ha marcado en ese arreón inicial, los encuentros han acabado con el 0-0 inicial. Así fue contra el Alcorcón y frente al Rayo Vallecano. No parece casual.