El Salud Tenerife aguanta 15 minutos al líder Bera Bera

Se cumplió el guion y el Super Amara Bera Bera volvió a golear a un Balonmano Salud Tenerife al que volvió a endosar 40 goles, como en el duelo del Quico Cabrera en la primera vuelta. El conjunto blanquiazul aguantó el endiablado ritmo del líder durante los primeros 15 minutos de juego (9-9). Luego, un parcial 8-1 encarriló el duelo para las vascas. Otro arreón local (9-2) tras el receso dejó sentenciada la contienda. La extremo diestra Cardoso, con 12 goles, resultó un auténtico dolor de cabeza para la zaga santacrucera. Vizuete, con 10, fue la mejor jugadora saluteña.

Cioca puso por primera y única vez por delante al Salud. El Bera Bera impuso su vertiginosa cadencia en ataque cada vez que pudo. Una deliciosa rosca de una desatada Cardoso puso el 5-3. Las pérdidas en operaciones ofensivas de Da Costa (no tuvo su partido) y Cazanga (no rayó a su nivel) facilitaron las cosas a las guipuzcoanas.

Parecía que los latigazos de Fernandes abrirían la renta, mas la producción de Bojicic desde el pivote (conexión con Cioca), las paradas de Sánchez y los aciertos desde siete metros de Vizuete igualaron el enfrentamiento a nueve.

Varias acciones fallidas de Cazanga dieron la oportunidad para que pudieran correr, y anotar, las extremos Cardoso y Gil. Octavio Pérez tuvo que parar el choque (12-9). Nada cambió para un Bera Bera que contó con una inspirada Lais de Arruda bajo palos (17-10).

Liderado por Kofler y Vizuete, el Salud, que dispuso un 5-1 en defensa, endosó un parcial 1-5. Mas nuevamente aparecieron las precipitaciones, la última de ellas "in extremis" y aprovechada por la omnipresente Cardoso (ocho tantos al descanso).

Attingre por Sánchez fue la modificación de Pérez en la reanudación. Pero nada cambió. La velocidad local desarboló a un equipo tinerfeño casi con los brazos prácticamente caídos, preso de sus pérdidas. El 4-0 de entrada únicamente lo pudo romper Cazanga. El Bera Bera, con Cardoso insaciable, concretó un nuevo e importante parcial de 9-2 (para el 30-17), que ya iba a ser definitivo.

Los últimos 20 minutos fueron de trámite. El equipo donostiarra bajó el ritmo de sus acciones, y el representativo pudo mantener las distancias (10-10 en este tramo). Hubo tiempo para que la tinerfeña Coello compareciera en el extremo izquierdo y para que Vizuete alcanzara la decena de aciertos.

Lo mejor para la escuadra saluteña es que mantiene la renta de tres puntos con respecto a las posiciones de descenso, dada la derrota del Porriño frente al otro aspirante liguero Elche.

Ficha técnica:

Super Amara Bera Bera: Lais de Arruda, Arrojeria (4), Pizzo (2), Gil (3), Menéndez (2), Boada (2) y Cardoso (12) (inicial); Larrañaga, Terés (4), Echeverria, Cesáreo, Fernandes (5), Ruiz de Gauna (1), Arderius (1), Etxeberria (1) y Moreno (3).

Salud Tenerife: Sánchez, Cioca (2), Márquez, Fernández (1), Da Costa, Cazanga (4) y Bojicic (4) (inicial); Attingre, Coello (1), Vizuete (10), Kofler (4), Miranda, Rein (1) y Jaén.

Árbitros: Raúl Oyarzun y Aritz Zaragueta.

Parciales cada cinco minutos: 5-3, 7-5, 10-9, 14-10, 17-11, 20-15 (descanso), 25-16, 30-18, 32-20, 35-22, 37-24 y 40-27.

Incidencias: Polideportivo Municipal Bidebieta.