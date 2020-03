Díaz: "Salí del pleno como si me hubieran dado un sogazo"

La pasada semana, el entrenador del Campitos defendió, en el pleno del Ayuntamiento capitalino, la moción de CC para el mantenimiento de la subvención nominativa -25.000 euros- al club. Fue rechazada por el grupo de Gobierno -PSOE y Cs-, más UP.

¿Cómo se siente?

En un primer momento, tras lo ocurrido en el pleno, te sientes mal. Después de los días que han pasado, todavía seguimos recibiendo apoyos en las redes sociales y llamadas, así que estoy como un puntal. Tengo más ánimos que nunca.

¿Es este un asunto político en el que la lucha canaria se encuentra en medio?

No. Nunca hemos mezclado la política con la lucha canaria. Solamente hemos ido a un pleno del Ayuntamiento a solicitar una ayuda que creemos que necesitamos y que nos pertenece. La Ley Canaria del Deporte así lo dice y anteriormente estaba adjudicada. Por eso reivindicamos. No hay ningún ánimo político. Que la gente lo quiera politizar es otra cosa.

¿Niega que el Campitos se signifique con Coalición Canaria?

Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Mi mujer -Juli Cruz-, que es la tesorera -del club-, pertenece a Coalición Canaria. En las elecciones anteriores fue en las listas del Cabildo, pero eso no significa absolutamente nada. Cada uno puede tener sus ideas políticas. En el club hay personas que no son de Coalición. Yo puedo tener amigos en CC, Psoe, Podemos, Ciudadanos o el PP. Es normal. Los partidos tienen que gobernar para todos.

¿Cómo calificaría la negativa de partidos que en su día dieron su beneplácito a la subvención y ahora lo niegan? ¿Por qué ha sucedido esto?

No lo sabemos. A las horas de nosotros abandonar el pleno sale una nota en prensa donde ellos dicen que van a hacer una escuela municipal, donde dicen que intentarán apoyar las necesidades del club? Estamos abiertos a ello.

Ningún grupo presentó enmienda alguna, relacionada con este tema, a los presupuestos aprobados de 2020.

Nosotros no tenemos acceso a lo que no iba en los presupuestos. Si lo llegamos a saber antes, seguro que hubiésemos intentado dialogar. Como en el anterior presupuesto se decía que era plurianual, pensábamos que íbamos a estar ahí otra vez. Nuestra sorpresa fue no vernos. Se le comentó a la concejala de Deportes -Elena Mateo- y desde un primer momento no estaba por la labor. Se ha intentado conseguir que nos ayuden y no ha habido esa fumata blanca.

¿Cuál es la relación con Elena Mateo y con el grupo de gobierno del Ayuntamiento en sí?

Normal. Ahora mismo estamos muy enfadados por todo lo que ha ocurrido. Con Elena Mateo se ha hablado desde un primer momento. Siempre ha estado por la labor de ayudar, menos en esta subvención. Los rifirrafes con la concejala fueron para poder cobrar la subvención aprobada desde 2018. Se ha logrado, falta por justificar, porque estamos en plazo, y no ha habido nada más con ella.

Les animan a solicitar otras líneas de subvención municipal.

Son subvenciones para una luchada de torneo o de homenaje. Únicamente solemos hacer el Pancho Suárez de sénior y en el Manolo Carballo de juveniles. Luego, hay otra subvención de ayuda a licencias federativas. Ahora han sacado una línea de ayuda a los deportes autóctonos. Son unos 20.000 euros para todos. Nosotros ahí nos sentimos perjudicados porque somos un colectivo de más de 80 personas. Tocaremos a poco.

¿Tiene la esperanza de que el grupo de Gobierno reconsidere su postura?

Nosotros tendremos que volver a tocar en su puerta o que el Ayuntamiento nos diga vamos a sentarnos a hablar.

¿No ha habido demasiada crispación en los últimos días?

Nosotros no estamos crispados, pero el otro día salí del pleno como si me hubieran dado un sogazo. A las pocas horas, todo el que entre en las redes sociales lo puede ver, le di yo las dos seguidas al contrario. Puntales, directivos, algunos políticos, aficionados, gente del barrio, exluchadores? La gente se ha volcado. Hay municipios que no le están poniendo pegas a la lucha, como Tegueste, Arona, San Miguel, Fasnia, Candelaria, El Rosario, La Laguna, Santa Úrsula o La Victoria. Sé que Santa Cruz es muy grande, que tiene más deportes, pero el presupuesto es mayor.

¿Qué le parece la idea del consistorio capitalino de crear una escuela municipal de lucha?

No es la primera escuela de lucha canaria en Santa Cruz. En los colegios ha habido lucha desde los años 80, con Juan Barbuzano, Lolo Díaz? Nos parece perfecto que la hagan: es lo que queremos. Da más competición a los niños en Santa Cruz y puede surtir para que próximamente haya más equipos. Es buena idea, siempre y cuando nos respeten y también colaboren con nosotros. Estamos en la línea de apoyar.

¿Peligra la subsistencia del Club de Lucha Campitos?

Sí peligra porque hay momentos en los que te ves fastidiado para mantener la entidad. Además, te vas cansando porque cada día hay más niños. Mantener un equipo en la élite cuesta, así como las categorías juvenil, cadete y los escolares. Se debería mirar que en lucha canaria no se paga nada, como sí pasa en otros deportes: tienes que equipar a los niños con ropas de entrenamiento, de competir, con chándales, con polos; hay que darles su bocadillo y su jugo, sus meriendas, mimarlos con excursiones? Los monitores que tenemos están gratis, son de la casa: Francisco Pimienta, Sergio Iván Pérez e Iván Siverio. He visto unas declaraciones de que acabamos de cobrar los 25.000 euros. Sí, pero son del ejercicio anterior. Teníamos nuestras deudas. Es complicado.