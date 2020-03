Mateo: "No es cierto que nos neguemos a subvencionar la lucha canaria"

La concejal de Deportes de Santa Cruz: "Nosotros no hemos eliminado la subvención porque no estaba prevista para 2020. Estaba prevista para 2019, pero no se había tramitado ni el convenio, ni se había realizado el pago"

¿Mantiene que eliminar la subvención nominativa -25.000 euros- al Campitos de los presupuestos de 2020 fue adecuado?

Nosotros no hemos eliminado la subvención porque no estaba prevista para 2020. Estaba prevista para 2019, pero no se había tramitado ni el convenio, ni se había realizado el pago. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Cuando llegamos, no había ninguna instrucción que dijera a qué obedecía esta subvención, ni si tenía que tener carácter anual, plurianual? Hemos tenido que dar un objeto, delimitar los gastos subvencionables y pagarla, que lo hicimos en enero de este año. No es cierto que nos neguemos a dar una subvención a la lucha. Lo que hicimos fue votar en contra a una moción de Coalición porque la consideramos extemporánea. Ni lo presentó en el debate de presupuestos, ni hizo alegaciones a estos con el tema de la subvención. Lo que le dijimos al club y en el pleno fue lo mismo: vamos a esperar a que presenten la justificación de la subvención nominativa y de la subvención general. Estamos hablando de casi unos 28.000 euros.

¿Están en plazo para hacerlo?

Sí. Después de que las presenten, ahí podemos evaluar cuáles son sus necesidades reales. Es que a lo mejor no son 25.000, sino 50.000. No lo sé. Hasta que no presenten la justificación, no tendremos referencias. ¿Por qué con este objeto? El que se detalló en los gastos subvencionables fue para gasto corriente, pero quizás es mejor para otra cosa.

¿Está hablando de la base?

Nosotros le propusimos sacar una subvención nominativa para constituir una escuela municipal, con mayor cuantía que los 25.000. Lo rechazaron.

¿A cuánto ascendía?

Les dije que lo que se estimase por la realización de la escuela. Si tenía que ser 40 o 45, lo evaluaríamos. Por sacarla adelante

¿Quizás el coste de llevar a cabo el proyecto es mayor?

En el momento en el que yo me reuní con ellos en persona, no nos cerramos a ninguna cuantía. Estaba la Federación de Lucha de Tenerife representada. El objeto para hacer una nominada lo veíamos mejor constituyendo la escuela. Ellos no lo vieron. Querían los 25.000.

¿Habría que aguardar hasta los presupuestos de 2021 para establecer otra nominada?

No tiene por qué. Se pueden modificar los presupuestos. Nosotros no nos hemos cerrado a nada. Se ha armado un sinsentido que creo que obedece a intereses políticos.

¿Qué parte de culpa tiene el actual grupo de Gobierno?

Nosotros no hemos querido generar polémica y hemos sido bastante claros con respecto a este tema. Únicamente hemos pedido espera. Otros han querido politizar este asunto.

¿A quién se refiere?

A Coalición Canaria. Nosotros nunca nos hemos negado a una subvención nominativa a la lucha. Constituimos la subvención al deporte autóctono. Ellos mismos reconocen que son el único club de lucha. Serán los mayores beneficiarios de esa línea de subvención.

¿A cuánto asciende?

A 20.000 euros.

¿Es suficiente?

En Santa Cruz hay pocos deportes autóctonos y pocas instalaciones donde practicarlos. Ha habido un abandono. La Laguna tiene tres clubes de lucha -Guamasa, Rosario y Atamanse- y nosotros, solo uno. Hemos avanzado en precario.

¿Les costó ver que esa subvención nominada al Campitos tenía que darse cuando llegaron al Ayuntamiento?

Nos llamó la atención que fuera la única subvención nominada a un club. Hablar sin tener los datos fehacientes, sin las justificaciones en la mano, para mí es precipitado. Ellos se pueden presentar a la subvención de concurrencia al deporte autóctono, otra vez a la de clubes, pueden tener un contrato de patrocino con nosotros para equipajes u otras cosas, tenemos ayudas al desplazamiento entre Islas para los equipos? ¿Pueden llegar a esos 25.000 euros con otro tipo de ayudas? No ha habido espera.

¿Ha hablado en los últimos días con gente del club?

No. Ellos se han comunicado por redes, no a mí directamente, sino que me han aludido. Nadie me ha llamado, ni antes de que se presentara la moción de Coalición.

¿Cómo procesa el apoyo masivo de la lucha que ha tenido el Campitos en su reivindicación?

Aquí se ha hecho de esto una cuestión política y se ha tergiversado absolutamente el tema. Nunca había habido una subvención de concurrencia al deporte autóctono. ¿Nosotros le decimos que no a la lucha canaria? Creo que con los gestos hemos demostrado otras cosas. Les ofrecimos la constitución de una escuela municipal. No lo vieron, pero la Federación recogió el guante. Nos hicieron una propuesta para constituirla.

¿En qué punto está?

La estamos evaluando. Ya le digo, que nosotros no apostamos por la lucha es mentira. A lo mejor hemos pecado de novatos y los que saben manejar esto han sido más hábiles en la comunicación a los medios. Nunca nos hemos negado a una subvención nominativa. La Ley de Subvenciones traba la obtención de una subvención futura en el momento en el que no tienes justificada la anterior.

¿El próximo contacto que parta hacia el club será cuando lleguen esas justificaciones?

No sé si antes o después. Ellos están siguiendo una línea comunicativa en la que no se han dirigido en ningún momento al Ayuntamiento, ni oficial ni extraoficialmente. Hay algunos miembros del club o de su entorno que se han dirigido públicamente de una manera bastante desagradable. Quienes hayan leído las redes del club en los últimos días pueden corroborarlo.

¿Le duele?

Todo uso político de algo que es loable, justo y fácil de explicar me duele o me molesta. Claro que sí. Ellos podían haber descolgado un teléfono y haber preguntado, haberse informado e interesado de verdad. Nosotros no sabemos que se presenta la moción de Coalición Canaria, con el apoyo y la intervención la gente del club, hasta el mismo día del pleno. Nadie preguntó, ¿podemos resolver este tema de otra manera? Con esto se ha hecho política mala. Nos hemos opuesto a una moción, a nada más.