Malbasic y el tinerfeño Nano podrán ser inscritos por el Cádiz si asciende

Los jugadores del Cádiz CF que están cedidos y cuentan con una opción de compra obligatoria podrían ser inscritos aun en caso de que la sanción de la FIFA de dos ventanas sin fichar comience a contar este mismo verano. El hecho de que el tinerfeño Nano y Filip Malbasic estén en esa situación generaba dudas, aunque tanto la SD Eibar como el CD Tenerife tenían clara la obligación de afrontar un traspaso en caso de ascenso a Primera por parte del club amarillo.

El Cádiz realizó una comparecencia de prensa por parte de su director corporativo, Enrique Pérez, y del consejero y secretario general, Martín José García, para hacer un análisis pormenorizado de la resolución de FIFA en el caso de Mamadou Mbaye. "El Cádiz ha obrado de buena fe. Investigaremos y realizaremos las acciones que procedan para depurar las acciones de las personas que han podido incidir en esta intervención. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todo el cadismo porque creemos que el TAS nos dará la razón y no afectará a nuestro club", aseguraba García.

Mientras, el jugador afectado ofreció también su postura: "Nunca he firmado ningún contrato ni documento con el club Watford. Las firmas que se contienen en los documentos que aportó el Watford ante FIFA son falsas. Todo esto consta acreditado por un informe caligráfico independiente. Nunca he tenido contacto, ni he conocido a ningún representante del Watford". Álvaro Cervera aseguró luego que el club les ha transmitido "tranquilidad".