Lasure no se ofusca por la suplencia y se centra en "ayudar en lo que pueda"

Dani Lasure, lateral izquierdo del CD Tenerife, no dio especial trascendencia a la derrota sufrida en el Carlos Tartiere respecto al siguiente encuentro porque "el equipo está muy bien". Ganar a la SD Ponferradina este domingo permitiría pasar página después del tropiezo sufrido en tierras asturianas. "Cada partido es fundamental y el más importante siempre es el siguiente", dijo tirando de tópico un Lasure que insistió en que no se puede "mirar hacia arriba ni hacia abajo, solo al próximo rival".

El berciano es además un contrincante "muy complicado, con gente importante arriba", aunque pidió no pensar solo en Yuri de Souza. "No podemos centrarnos en un solo jugador porque te desajustas. Se tienen que preocupar ellos de nosotros más bien", apostó.

En cuanto a su actuación personal, los minutos del Tartiere le sirvieron para refrendar que se siente "cada vez mejor" y que no le preocupa no estar en el once: "Trato de ayudar al míster y al equipo en lo que necesite".