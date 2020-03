Sipcic: "No soy aquel jugador de Ponferrada"

Nikola Sipcic (Priboj, Serbia, 17 de mayo de 1995) empezó la Liga como titular y en la visita a Ponferrada (jornada 3) perdió la titularidad tras cometer errores graves.

¿Está en su mejor momento de la temporada?

Estoy en un buen momento, eso seguro, y cada semana me voy sintiendo algo mejor y sí, me siento bien ahora, mejor que antes.

¿Cómo se siente en el equipo y con los compañeros?

Muy bien, muy bien, tengo muy buena relación con todos mis compañeros, y aunque no siempre se piensa lo mismo hay muy buen ambiente, hablamos mucho y hay una buena relación entre nosotros.

Cuéntenos cómo surgió el interés del Tenerife y su fichaje.

El interés del Tenerife me hizo muy feliz, era una oportunidad de jugar en el fútbol español, una muy buena liga tanto en Primera como en Segunda, con grandes jugadores, grandes equipos. Era un paso adelante en mi carrera y un orgullo para mí firmar el contrato, una oportunidad de crecer más, de mejorar. Me hizo y soy muy feliz.

En el inicio de la temporada, usted cometió varios errores y el entrenador Aritz López Garai dijo que se había precipitado al ponerle como titular. ¿Está de acuerdo?

Sí, fue muy rápido, está claro que cometí errores, pero desde que llegué todo fue muy rápido, ya sabes, aterrizas en otro país, otro idioma, no es la misma liga, ni el mismo juego, y cuando llegas a un sitio donde todo es nuevo necesitas adaptarte, conocer a los compañeros, jugar? te tienes que adaptar más rápido de lo que realmente puedes. Ahora me siento mejor, hablo español, puedo comunicarme con los compañeros, me siento mucho mejor, porque es muy difícil la adaptación cuando no puedes comunicarte como quieres. Es verdad que con el inglés puedes entenderte, pero ahora me siento mejor, entiendo, me puedo hacer entender? a mí me resultó difícil la adaptación hablando sólo inglés, así que ahora estoy cada día mejor.

El próximo partido, la Ponferradina. ¿Es un mal recuerdo para usted el partido de la ida?

No, es un partido normal, uno más. Ahora todo es diferente, soy un jugador diferente. No soy aquel. He mejorado. Me siento preparado y este será un partido distinto. Aquello ya está olvidado, solo te acuerdas para mejorar, pero no tengo ningún trauma. Ahora la dinámica es distinta y cuando te ves cómodo, jugando, no piensas en los malos momentos.

Con Yuri de Souza no tendrá una relación de amistad.

(Ríe) La experiencia es importante, ya vas conociendo la Liga y los jugadores. Tengo más experiencia en cada partido y sé salir de situaciones que antes igual me costaban más.

¿En qué ha mejorado Nikola Sipcic en estos meses?

Es normal sentirse mejor, ya solo por la lengua, y luego que vas conociendo a los compañeros, vas superando partidos difíciles, empiezas a divertirte jugando y quieres dar lo mejor de ti.

Supongo que Malbasic le ayudó a su llegada. ¿Le echa de menos ahora?

Sí, me ayudó un montón, porque él conocía al equipo, me introdujo con los compañeros, me ayudó muchísimo y sí, lo echo de menos, pero es normal en fútbol, unos jugadores van, otros vienen. Pero bueno, estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí y le deseo lo mejor en el Cádiz.

¿Por qué un jugador de la calidad de Malbasic no ha triunfado en el Tenerife?

No lo sé, todos podemos ver que es un gran jugador. Creo que hizo buenos partidos, pero uno nunca sabe por qué a veces funciona y por qué a veces no. A veces te sientes bien, otras mal, no lo sé. Es difícil de explicar porque es un gran jugador, ya lo he visto en Cádiz y está a un nivel alto.

¿Se siente más cómodo con el tipo de juego de Baraja que con el de López Garai? Los centrales parecen más protegidos.

Es difícil decirlo. Cada entrenador tiene una visión del juego, tratan de hacer lo mejor para el equipo, que este compita, proponen unas tareas? a veces resulta más otras veces menos. Es difícil decir si es mejor o peor. Yo me siento mejor, pero por muchas cosas. Ahora estoy más adaptado, juego mejor, el equipo juega bien, sigue una buena trayectoria y se han conseguido muchos puntos. Pero no sé si es mejor o peor, no se pueden comparar dos formas de trabajar diferentes. Los resultados sí son mejores. Todo el mundo puede verlo.

En la derrota del Tenerife en Oviedo, ¿faltó ambición para ir a ganar?

Fue un partido muy duro, porque aunque ellos están en la parte baja de la tabla, son un buen equipo. Juegan duro. Mostramos mucho carácter en las dos equipos, pero algunos partidos son diferentes. Este fue muy duro y competimos hasta el último minuto. Sin embargo, terminó de esta manera. Ahora necesitamos pensar en el siguiente partido, es lo más importante para nosotros, seguir compitiendo de la misma manera en casa, delante de nuestra gente, y continuar con la misma ambición y la misma actitud, para conseguir lo mejor.

¿Qué pasa con el VAR y las manos? El Tenerife es el equipo al que más penaltis le pitan de Segunda División.

No lo sé, son las nuevas reglas, y ahora todas las manos son penaltis. No podemos cambiar esto, a veces las pitan y a veces no. En realidad no puedo comentar porque no es mi trabajo. Son las nuevas reglas y con ellas debemos jugar los futbolistas de élite. Solo digo que deberían ser iguales para todos. Pero nos han pitado demasiados penaltis: contra Málaga, Extremadura, ahora Oviedo? Debemos seguir, no queda otra.

¿Cree que el reglamento penaliza mucho a los defensas en esas situaciones?

Es difícil porque no puedes controlar las manos y casi da igual donde las pongas, si las pones delante o pegadas al cuerpo. Debemos jugar con eso y respetar las reglas. En teoría deberían ser las mismas para nosotros y para los rivales.

¿Entrenan ustedes la posición de las manos? ¿Es posible controlarlo en un partido?

Tratas de pegarlas siempre al cuerpo, pero a veces te olvidas, es normal, intentas ponerlas detrás, pero a veces saltas, no puedes? es el juego.

¿Qué opinión tiene de la Segunda División española?

Es una muy buena liga, hay muy buenos jugadores y es difícil jugar porque la pelota rueda muy rápida. Hay más técnica que en mi ligay los pases, el juego? es todo más rápido. Aprendo mucho de mis compañeros y mejoro cada día.

¿Suele ver partidos de la Segunda en televisión?

Sí, sí los veo. Hay muy buenos jugadores y grandes nombres en la liga española, en Primera División también los disfruto.

¿Hay algún jugador que le haya sorprendido?

Hay grandes jugadores, muchos, no quiero dar nombres porque hay muy buenos jugadores en España, un montón. Solo hay que mirar al Tenerife.

¿Qué equipos cree que van a ascender?

No lo sé, porque aquí cualquier equipo puede ganar a cualquiera, el último le puede ganar al primero? Al Zaragoza lo veo bien, creo que puede ascender, Huesca, Cádiz, Girona? no lo sé.

¿Esperaba más del Tenerife? ¿Creía que podía luchar por esas posiciones más altas?

Sí, seguro, pero no podemos pensar en eso. Tenemos que ir partido a partido, pensar en la siguiente semana y en el partido de la Ponferradina, que es lo más importante. Estamos cerca, eso es evidente, nos separan tres puntos del descenso pero también nos separan pocos puntos de la parte alta. Solo tenemos que pensar en dar lo mejor de nosotros en el próximo.

¿Pero la derrota contra el Oviedo les hace pensar solo en la permanencia y olvidar el playoff de ascenso?

Es posible jugar el playoff porque nos separan pocos puntos y cualquier cosa es posible en esta liga, que es muy competitiva, y todo puede suceder. Creo que si ganamos este partido, ante nuestra gente, en nuestro estadio, escalaremos puestos y veremos luego dónde estamos y, quién sabe, todo es posible en esta liga. Ahí tenemos el ejemplo del Mallorca en la liga pasada, todo es posible.

Firmó tres años de contrato. ¿Su objetivo es jugar en Primera?

Por supuesto, ¿quién no querría jugar en Primera? Pero ahora mismo estoy aquí, mi objetivo es mejorar, trabajar para seguir creciendo y aportar lo mejor de mí al Tenerife. En fútbol las cosas no se consiguen en un día. Lo único que uno puede hacer es entrenar duro, trabajar todos los días, mejorar todo el tiempo y ser constante. Es lo más importante.

¿Cómo se siente en la Isla? ¿Ha podido visitarla?

Me siento muy bien. La gente aquí no es como en mi país, es más tranquila. No hay tráfico, todo es muy agradable, la isla da mucha paz... Aquí tienes sol, hay buen tiempo, visito lugares nuevos? disfruto de la isla todo el rato.

¿Cómo va su español?

Recibí clases en Serbia online, vía skype, y ahora voy a una academia, y bueno, va todo bien, ya entiendo casi todo, es difícil porque antes sólo sabía los números o cosas así, pero ahora ya puedo entender y hablar y va mejor.

Dígame algo en español (la entrevista había sido en inglés).

Tenemos que prepararnos bien para el próximo partido porque es muy importante jugar ante nuestra afición en casa y hacerlo bien.