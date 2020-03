El tiro de tres, su nueva amenaza

Casi imparable a campo abierto y en el uno contra uno hacia canasta, Tanaya tenía en el tiro de tres uno de sus puntos débiles. Su 24,14% de efectividad (14/58 en 27 partidos) el año pasado así lo corroboran. Pero eso ha cambiado por completo. "Trabajé duro durante el verano para ganar más confianza, y lo sigo haciendo aquí a diario en los entrenamientos. Y esa constancia ha hecho que para mí sea más sencillo lanzar en los partidos", comenta la alero, sabedora de que debía ampliar su abanico de recursos para seguir siendo importante en la élite. "Era absolutamente necesario", asevera. "Es una liga más dura, con grandes jugadoras, y tenía claro que no solo podía poner el balón en el suelo para generar, sino también lanzar", explica. Y los números así lo certifican, ya que Tanaya ha convertido 22 de los 54 triples lanzados hasta la fecha, lo que supone un 40,74% de efectividad. O lo que es lo mismo, solo siete jugadoras en la LF demuestran más puntería que ella. Y de esas, cuatro han ejecutado menos lanzamientos tras 22 jornadas. El 9/13 de este último mes de competición es casi inmejorable. El viernes Valencia no sabrá si será mejor flotarla para evitar su demoledor primer paso, o pegarse a ella para no ser castigado desde el triple.