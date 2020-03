El Mirandés busca la hazaña ante la Real Sociedad

Mirandés y Real Sociedad se citan hoy con la historia en el partido de semifinales de la Copa del Rey en Anduva, el más esperado para ambos equipos en una eliminatoria abierta, después del 2-1 que obtuvo la Real en la ida en Anoeta. Solo un gol separa a los de Iraola de la final en La Cartuja y esperan "tener opciones hasta el final". Sin embargo, el técnico rojillo Andoni Iraola asegura que "nadie va a quitar" lo conseguido por el Mirandés esta temporada.

El de la ida no fue un buen resultado para la Real Sociedad, por lo menos no lo concluyente que esperaban muchos aficionados, pero el equipo de Imanol Alguacil llega además lanzado a este partido, con un balance de goles espectacular y la figura del sueco Alexander Isak que se ha ido agigantando en la Copa. En el once txuriurdin podría entrar Januzaj como novedad en el once para buscar el pase a la final que anhelan en San Sebastián.