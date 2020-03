"El equipo no me echó en falta ante el Real Oviedo"

Joselu Moreno vuelve a estar disponible para Rubén Baraja tras perderse, por contrato, el partido del pasado domingo ante el Real Oviedo, su club de procedencia. El goleador parte como uno de los titulares con vistas al encuentro siguiente, con la Ponferradina como rival. Su regreso al equipo se da por segura, aunque el andaluz no se considera titular fijo. De hecho, ayer afirmó que el Tenerife no notó su ausencia en el estadio Carlos Tartiere. "Halaga que digan que el equipo me echó en falta, y no es por quedar bien, pero creo que tampoco fue así", apuntó el goleador, quien tampoco habría dado por segura su presencia en la formación inicial si su contrato le hubiera permitido participar. "Si hubiera estado disponible, quizás el míster hubiera optado igualmente por alinear a Javi (Muñoz) para poder tener una mayor posesión del balón", planteó antes de añadir que los resultados suelen influir en este tipo de comentarios. "Seguramente, si hubiéramos ganado en Oviedo nadie me habría echado de menos, pero es un halago que lo digan", confesó Joselu, quien aprovechó su semana sin poder competir para dosificarse, ser útil en los entrenamientos e incluso "dar pistas" sobre un adversario que conoce, "aunque esto tampoco sirvió para mucho".