Los dos equipos del Granadilla se mantienen activos

Los dos equipos de la UD Granadilla Tenerife, el de Primera División Iberdrola y su filial de la Reto Iberdrola siguieron con el trabajo este martes en La Esperanza, tras sumar sendos resultados positivos en la última jornada liguera. El primer equipo blanquiazul, con varias jugadoras concentradas con sus respectivas selecciones, no volverá a competir hasta el próximo domingo 22 en Bilbao con el Athletic como rival (11:00 hora canaria). Por su parte, el filial tampoco competirá el próximo fin de semana pero volverá a disputar partido oficial el domingo 15, en el feudo del CFF Cáceres (11:00 hora canaria). Ejercicios de posesión y finalización, también de fuerza y resistencia fueron protagonistas la sesión vespertina de ambos conjuntos, buscando el punto de forma óptimo para afrontar con garantía de éxito el tramo final de curso 19-20.

Paola Hernández afirma en los medios oficiales del club que "cambiar de campo nos viene bien en una semana en la que no tenemos competición. Tenemos que seguir alerta, preparándonos para lo que viene y en La Esperanza hemos dado el máximo. Agradecemos las facilidades que nos dan cada vez que entrenamos en estas instalaciones".

Arminda Díaz, por su parte, habla de un "entrenamiento completo, a nivel físico y táctico que nos ayuda a mantener un buen estado de forma. A pesar de que estamos bien colocadas en la clasificación no queremos bajar la guardia. Trabajamos duro para acabar la temporada de la mejor forma posible".

El primer equipo blanquiazul retomará el plan habitual de trabajo este miércoles en La Palmera a las 18:30 horas, y repetirá escenario y horario el jueves. El viernes cerrará una semana intensa de actividad con una nueva sesión, a las 19 horas. Por su parte, el equipo que dirige Antonio González tendrá un día menos de trabajo en la presente semana. Cerrarán la misma con un amistoso ante el Real Unión este jueves, tras ejercitarse un día antes en La Salud en formato vespertino.