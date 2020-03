Claudio García: "El objetivo es disfrutar"

Se quita presión Claudio García de cara al compromiso copero. "Este fin de semana hemos logrado de manera matemática el objetivo real del club, que era la permanencia, por lo que a la Copa no podemos ir a otra cosa que no sea disfrutar y divertirnos. Ese es el objetivo", dijo ayer el preparador del Clarinos, en relación no solo a lo que afrontará su equipo este fin de semana, "sino también en lo que resta de la liga, porque no se sabe cuándo se podría repetir esta misma situación". "Estoy convencido de que el partido de cuartos será totalmente diferente a los otros dos anteriores", añadió el responsable del banquillo morado.