El Marino sigue de líder pese a empatar

El once que sacó el Marino ante el Tamaraceite. Los de Kiko de Diego siguen liderando la Tercera.

El once que sacó el Marino ante el Tamaraceite. Los de Kiko de Diego siguen liderando la Tercera. LELO PLASENCIA

Justo reparto de puntos en el partido de la jornada del grupo canario de Tercera División. Las tablas permiten al Marino mantener el liderato y las distancias con el Tamaraceite, tercero a tres puntos.

Primer tiempo muy disputado desde un inicio. El conjunto grancanario se hizo con el dominio, haciendo valer la calidad de sus hombres, muy hábiles en el manejo de la bola. Por su parte, el cuadro sureño optó por jugar arropado, esperando al rival. Pudo adelantarse el Tamaraceite dada la peligrosidad de sus ataques, pero el que abrió el marcador fue el Marino, cuando Antonio Samuel aprovechó una falta para adelantar a los suyos. El empate llegaría poco para el descanso en una gran jugada de los visitantes. Acción llevada por Aníbal y López Silva que acaba el primero con un centro al corazón del área, llegando desde atrás Asdrúbal, para firmar el 1-1. Justo reparto de puntos en este primer tiempo visto lo visto y visto lo hecho por unos y otros, con ambos equipos jugando a lo que saben.

Tras la pausa, el duelo siguió muy disputado. Sin embargo, en este período el dominio correspondió al Marino, que si bien gozó de llegas, lo cierto es que las mismas no se tradujeron en ocasiones claras de fol. Pudo adelantarse el Tamarecite a poco de la reanudación: centro desde la derecha de Aythami, al que no llega Asdrúbal a cabecear por muy poco cuando tenía todo a su favor. Por parte local, la mejor opción de estos segundos 45 minutos fue para Ahmed, cuyo tiro salió rozando el poste. Al final se llegaría con ese 1-1 y con un punto para cada uno, que ciertamente no dejó descontento a nadie. Esta claro que cada uno en su estilo, estos equipos tienen mimbres de sobra para asegurar su participación en la promoción de ascenso.

Ficha técnica:

Marino: David, Niki, Antonio Samuel, Bamba, Saavedra, Oli, Nami (Prince, 87'), Charni, Javi Gonzalez (Santi Ramírez, 69'), Roy y Ahmed. Entrenador: Kiko de Diego.

Tamaraceite: Álvaro, Aythami Álvarez, Alejandro, Alberto, David García, Juan Andrés, Samuel Casais, Julio Báez (David González, 73'), López Silva (Bryan, 86'), Asdrúbal y Aníbal (Eros, 74'). Entrenador: Chus Trujillo.

Goles: 1-0, m. 22: Antonio Samuel. 1-1, m. 40: Asdrúbal.

Árbitro: Víctor Pérez Peraza. Asisitido en las bandas por, Vilariño Alvez y Baña Medina. Amonestó por los locales a Saavedra y Charni; y por los visitantes a Juan Andrés, Aythami y Alejandro.

Incidencias: Estadio municipal Antonio Domínguez. Terrero de juego de césped natural en buenas condiciones. Mañana calurosa. Ante unos 125 espectadores.