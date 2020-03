David Martín: "Fue un palo perder en el primer partido de Copa"

Desde la grada del Pabellón de Ciutadella, David Martín vivió la eliminación del equipo que él mismo llevó a dos finales. La 'alma mater' del Sanaya Libby's no deja de reconocer que supuso un perjuicio, pero augura un buen final de temporada para su conjunto

Después de quedar eliminados a las primeras de cambio, ¿qué sensaciones le deja esta Copa de la Reina?

Me quedo con lo positivo. Jugamos muy bien los tres primeros sets a pesar de perder el segundo. Los errores de saque nos condenaron un poco y, al final, se desequilibra la balanza con los 20 servicios que fallamos, frente a los 12 de ellas (por el Haro). Pero bueno, insisto, jugamos muy bien los tres primeros; el bloqueo está mucho mejor y tuvimos unos números en recepción muy buenos (80% de efectividad). Cierto es que el otro equipo defendió más y fue más efectivo; le salió bien la jugada. La pena fue que se nos fuera el cuarto set y tuviéramos que ir al tie-break, que es una lotería. Pese a todo, el equipo se ve más ordenado; creo que va a llegar muy bien a final de Liga.

No se cumplió el objetivo de pasar a semifinales. ¿Se lo esperaba?

Fue un palo perder en el primer partido de la Copa. Pero bueno, hemos vivido las caras buenas y malas de esta competición. Esta ha sido la primera vez que hemos perdido en cuartos de final; no obstante, prefiero quedarme con lo positivo de un partido donde, si el tie-break hubiera caído de nuestro lado, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora toca levantarse pero, como digo, el equipo está mejor y se están viendo pequeños resultados en calidad de juego. Ha habido una mejoría deportiva. El nuestro no es un proyecto resultadista. Está claro que todos queremos ganar, pero yo he visto un progreso deportivo en el equipo, y aún falta mucho trabajo por hacer.

¿Cómo ha encontrado a las jugadoras tras la eliminación?

Dolidas, y eso está bien. El sábado entrenaron muy bien en doble sesión -pesas y cancha-; si siguen en esa línea, el equipo puede acabar con buenos resultados. El equipo está empezando a arrancar y no hay que desesperarse. Estoy confiado de que llegaremos muy bien al tramo final de la competición.

Incide en el orden y mejoría deportiva. ¿A qué parámetros del juego se refiere?

En estas dos semanas, le he visto mucha mejoría en el bloqueo. Tenemos un equipo alto y podemos bloquear más. Eso nos ayudará a estar más ordenados en defensa y aprovechar la fortaleza que hemos tenido durante todo el año en la recepción. Desde que arreglemos la situación saque-bloqueo, vamos a hacer mucho más daño. Además, la distribución también está mejorando con Silvia (Araco); Juan Diego le está dando muchas pautas.

¿Cree que llegó muy pronto la Copa para un equipo que solo llevaba quince días bajo las órdenes del nuevo técnico?

Lo ideal hubiera sido venir rodados con el mismo entrenador desde septiembre o, por lo menos, con más semanas de antelación, pero bueno, como sabes, a mí no me gusta poner excusas. En cinco semanas, el equipo estará mejor. Tenemos que conseguir calidad en el juego, y estoy convencido de que llegará.

Si de la decisión de prescindir de Flavia Dias, no, ¿se arrepiente del momento en el que la tomó?

Eso lo sabremos a final de temporada. Creo que no me equivoco y, además, están colaborando Flavia (Dias), Isra (Martín) y Juan Diego (García) y hacen muy buen equipo. Cuando se toma la decisión es por algo; el grupo, y no por Flavia, necesitaba un cambio que ha venido muy bien.

¿La llegada de Juan Diego es un paso más en la profesionalización del club?

Sí. Mi decisión de dejar de entrenar para dedicarme plenamente a la presidencia fue para eso, para profesionalizar el club y crear una estructura sólida. Tener un técnico como Juan Diego hace que el equipo esté más profesionalizado y, con ello, pueda conseguir mejores resultados. Quizá fue tardía su incorporación, a lo mejor debió de ser desde septiembre; aunque eso nunca se sabe, no nos debemos volver locos. La decisión vino dada para que el equipo no acabara mal la temporada

¿Y qué sería acabarla bien?

Clasificarnos para el playoff y, dentro de ese objetivo, acabar entre los cuatro primeros. A partir de la semifinal, ya sería la guinda, un premio. Sin embargo, queda todo el mes de marzo para luchar para clasificarnos por el playoff; matemáticamente estamos cerca de conseguirlo, pero nos queda un calendario complicado con enfrentamientos ante Logroño y Menorca. Estoy confiado de que llegaremos muy bien a él.

¿Cree que el Haris llegará mejor que el resto a la recta final de temporada?

Puede ser. Al final, el que entrena mucho y bien obtiene buenos resultados. El sábado (18:00 horas) nos mediremos al Logroño y veremos cómo está el equipo.