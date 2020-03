El Lanzarote sufre más de lo esperado para vencer a un voluntarioso UD Ibarra

El Lanzarote sumó la victoria ante el UD Ibarra, en un duelo directo por huir de los puestos de descenso. No tuvo mucho ritmo el encuentro en sus primeros compases, con un Ibarra que esperaba al rival. Mientras, el Lanzarote no era capaz de hacer daño. Superada la primera media hora llegó el gol que adelantaba a los locales, anotado por Kilián.

Tras la reanudación, se vio que no iba a ser el partido del delantero Aday, ya que en el minuto 58 Ale Fuentes fue derribado en el área, y el colegiado señalaba penalti. El delantero fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero Julio adivinaba la trayectoria y el 2-0 no subía al marcador. Le entraron las dudas al Lanzarote y el Ibarra. En el (70'), Coly mete un balón entre líneas para Josito y éste no acierta a definir ante meta Alejandro. En el (93'), Miguel culminaba una jugada personal y logra el 2-0.

Ficha técnica:

Lanzarote: Alejandro (Ruymán, 72'), Ayoze, Raúl, Omar, Miguel, Kilian, Gopar, Adib (Rami, 76'), Ale Fuentes, Nico (Laurent, 82') y Aday.

UD Ibarra: Julio, Samu, Cristian (Aitor, 90'), Mendy, Moreno, Dani, Josito, Coly, Sergio (Jou, 52'), Airán y Jonathan Sesma.

Goles: 1-0, m. 35: Kilián. 2-0, m. 93: Miguel.

Árbitro: Domingo Miguel Sosa Gómez. Amonestó a los jugadores locales Kilian y Rami, y al visitante Jonathan Sesma.

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote. Ante unos 350 espectadores.