Álex Muñoz: "Nos lo han hecho incómodo"

Álex Muñoz fue el primero en comparecer en la zona mista del Tartiere. El lateral lamentó el desenlace del encuentro tras la igualdad que lo había caracterizado. "Ha sido un partido bastante igualado, no hubo ocasiones casi de ninguno, nosotros hemos aguantado con la portería a cero casi hasta el final, ese era el objetivo, pero una acción puntual nos ha costado el partido", resumió.

Para Muñoz el equipo se comportó como tenía previsto. "Hemos empezado bien, no nos han creado ocasiones, eso era lo que queríamos al principio, luego intentamos tener un poco más de fluidez, pero el campo no ayudaba. Ellos también han apretado mucho y nos han hecho un partido incómodo y al final no hemos podido hacer nuestro juego habitual, pero ya hay que pensar en que tenemos un partido importante el domingo y hay que ganarlo", dijo el lateral.

Sobre la jugada decisiva relató que "cuando ha pitado fuera de juego creía que la jugada había acabado, pero cuando se ha decidido a ir a ver el VAR estaba claro que algo había pasado. Ha visto que la ha tocado un poco Luis Pérez, involuntariamente, y eso ha decantado el resultado. No podemos decir nada más", lamentó.

Para Álex Muñoz, ante el asunto de las manos punibles hay que resignarse. "Las manos no las controlas y sin querer a veces tocas el balón. Esta vez ha caído en nuestra contra y esperemos que el próximo (penalti) sea a nuestro favor", explicó. Para Muñoz, no importaban los otros resultado, aunque los rivales hayan perdido. No, teníamos claro que ganar nos alejaba de la zona de abajo, no ha podido ser, la clasificación está muy apretada y nos vamos a jugar mucho en adelante. Hay que apretar los dientes y seguir. Cada partido es una final, y te decanta ir para arriba o para abajo. Estamos a tres puntos del descenso y hay que alejarse de eso y seguir trabajando como hasta ahora", terminó.