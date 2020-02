Vidorreta: "Hemos visto dos mitades muy distintas"

Reconoció Vidorreta en sala de prensa que se habían visto "dos mitades complemente distintas". "No empezamos mal, pero a nivel defensivo cometimos errores y ellos anotaron en velocidad sin oposición. Lo coregimos con Álex López y Bogris, pero luego perdimos el equilibrio, no mantuvimos la concentración y nos salimos del partido. Ya tras el descanso mostramos una buena defensa, con Huertas concentrado y haciendo el trabajo que sabe hacer, y le dimos la vuelta al partido", resumió el técnico del Canarias lo ocurrido ayer en lo que supone para los aurinegros "una victoria de enorme valor".

Cuestionado por el punto de inflexión, Vidorreta destacó "la charla con todos en el vestuario". "Les dije que a mí me valía perder el partido y si ya de una vez empezábamos a jugar con inteligencia, algo que estaba sucediendo de nuevo en este partido. Nos pitarán mejor o peor pero hemos demostrado de ganarle a cualquiera, y por eso debemos seguir si no nos pitan un par de contactos", relató, antes de calificar como "excelso" el papel de Huertas. "Hemos anotado 63 puntos tras el descanso, una barbaridad", añadió.