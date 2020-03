Martín-Prieto, el hacha de las 'Guerreras'

"Sin duda alguna", dijo Cristina Martín-Prieto cuando le preguntaron si el actual es su mejor momento desde que llegó a la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Sus dos dianas frente al Valencia CF Femenino refrendan que la oriunda de Sevilla es una delantera determinante en la Primera Iberdrola; vitola con la que llegó desde su anterior club, el Sporting Club de Huelva.

Ya son seis goles y tres de ellos han valido un total de siete puntos en el presente curso. No es casualidad que Cristina Martín-Prieto encadene siete jornadas seguidas como titular, su físico en la 'punta de lanza' de las 'Guerreras' es el complemento perfecto a jugadoras con menos envergadura y rápidas como María José, Allegra Poljak y Ange Koko. Fija a las centrales, busca el choque y ve puerta con relativa facilidad.

Después de no salir de titular durante las primeras siete jornadas –no contó con minutos en la segunda fecha-, salió de inicio ante el Athletic Club de Bilbao, cita que supuso el primer triunfo de la era David Amaral. Ya en su segunda irrupción (entró como suplente en el minuto 64), ante el Real Betis en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, marcó. La hispalense aprovechó un rechace en la frontal para, en el minuto 92, darle el triunfo a las blanquiazules y llevar el delirio al graderío.

Sus dos goles siguientes fueron estériles –en las derrotas frente a Rayo Vallecano y FC Barcelona- , pero sí que le inyectó la confianza de la que careció la pasada campaña; curso en el que tan solo marcó cuatro goles. A raíz del 'chicharro' que anotó en el Johan Cruyff, y con el sistema 4-2-3-1 creció, como también quedó de manifiesto en el duelo frente al Madrid –marcó y asistió en el empate a dos-.

La del sábado frente al Valencia, el fruto de su buen estado de forma y dejó a las claras que no es solo músculo y remate, también velocidad y regate. Martín-Prieto, como ella misma reconoce, goza de su mejor estado después de arribar al equipo de La Palmera. De hecho, se empieza a asemejar a la ariete que en la 2013/14 hizo 14 goles en filas del Sporting.

"El hecho de dejar de trabajar y centrarme en el fútbol, me ha ayudado. Ahora, desde que me dedico sólo al fútbol, he mejorado la alimentación y descanso", como dijo en sala de prensa, es otro de los valores que sustentan un estado que, de mantenerse, facilitará la permanencia granadillera en la élite.