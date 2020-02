Tres novedades en la convocatoria de Baraja para Oviedo

Rubén Baraja, entrenador del CD Tenerife, ha dejado fuera de la convocatoria a Joselu Moreno. Se trata de una baja obligada "por situaciones contractuales", lo que ha propiciado la vuelta del canterano Jorge a una lista de 19 en la que también son novedad Iker Undabarrena y Dani Hernández, que está disponible después de su lesión muscular. El resto de la lista la forman: Ortolá, Luis Pérez, Álex Muñoz, Alberto, Milla, Javi Muñoz, Dani Gómez, Suso, Lluís López, Aitor Sanz, Ramón Miérez, Shaq Moore, Sipcic y Lasure.

"Hemos tratado de trabajar con mucha intensidad tras los días de descanso. Nos enfrentaremos a un rival que está abajo, como nosotros, en un campo que aprieta mucho. Debemos sobreponernos a esas situaciones porque ambos nos expondremos. Tenemos que dar el máximo para tratar de poder sumar. Es importante no focalizar en las consecuencias del resultado, sino en esos 90 minutos", empezó diciendo Rubén Baraja en su comparecencia ante los medios.

Ahondó a continuación en el análisis del rival, aunque con la dificultad de encontrarse ante un entrenador recién llegado. "El Real Oviedo solo ha jugado un partido con Ziganda como nuevo técnico. En Lugo merecieron el empate y tuvieron ocasiones claras. Antes ya han competido bien en sitios complicados como Girona o Vallecas. Estoy seguro de que nos llevarán al límite. Para ellos será un plus jugar en casa y con nuevo técnico. Cada partido como local es fundamental para ellos, así que lo pondrán todo ante el Tenerife. Debemos entrar al partido bien para tener nuestras opciones", sostuvo.

El Nuevo Carlos Tartiere no le trae buenos recuerdos a Baraja, que fue destituido en el Sporting tras una derrota allí. Por eso recordó que "desgraciadamente" nunca había tenido un buen resultado. "Pero siempre puede llegar ese día para romperlo. Vamos con esa idea. Evidentemente, me gustaría cambiar esa mala racha cuanto antes", expresó.

Durante su intervención, el técnico blanquiazul se refirió incluso a la irrupción del coronavirus en el mundo del deporte. En este sentido, lamentó que "ahora mismo estamos en ese momento donde la información no está siendo demasiado clara, sin saber realmente la situación. Pero no hay que alarmar a la gente. Nosotros seguimos haciendo las rutinas naturales, pero previniendo en todo lo posible. Hay que tener cuidado, pero sin preocupaciones alarmantes. Sin embargo, es evidente que todos queremos mayor claridad o contundencia para terminar con este síndrome de incertidumbre".