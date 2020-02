Pilares de tinerfeñismo

Entre los tres suman 22 temporadas, 719 partidos, 50 goles en partidos oficiales con el Tenerife... Suso Santana (9 campañas, 309 encuentros y 36 tantos), Carlos Ruiz (224, 7 y 14) y Dani Hernández (seis cursos y 186 participaciones), los más veteranos de la plantilla junto al otro capitán, Aitor Sanz -su continuidad todavía no está asegurada-, se reunieron ayer en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López para compartir sus sensaciones al día siguiente de protagonizar la noticia de la renovación de sus contratos por un año más, hasta el 30 de junio de 2021.

Dos canteranos de ida y vuelta, en los casos de Suso y Dani, y un granadino cuya carrera ha quedado marcada por un club, el blanquiazul, en el que ha pasado más tiempo que en ningún otro. Han sido tres de los principales soportes del Tenerife en la década de su regreso y consolidación en Segunda A -Suso fue el único que disfrutó del ascenso de 2013 desde dentro -, del playoff con el Getafe, de varios proyectos que se quedaron a medias, de un par de permanencias angustiosas... Ahora, con la prioridad de llegar al "campamento base", tal como advirtió Santana, pero sin perder la "ambición" -guiño de Ruiz a una sexta plaza que está a solo cuatro puntos-, se les presenta otra oportunidad para poder completar una Liga de éxito, algo que, de momento, se les ha resistido.

Suso cumplió pronto su sueño de ser futbolista del Tenerife. Debutó en 2006 con 21 años. La experiencia no pasó de una temporada y se vio obligado a reconducir su carrera en el San Isidro, el Fuerteventura y el Heart escocés. Pero Quique Medina, siendo director deportivo, lo recuperó en 2012, seguramente sin imaginar que aquel prometedor chico de Taco se acabaría convirtiendo en el cuarto jugador con más partidos disputados en la historia del club, por detrás de Molina (413), Toño (385) y Felipe (357, registro que, con una campaña más en el equipo, podría alcanzar). "Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo aquí y ya voy para diez temporadas", confesó sin dejar de reconocer que llegó a ver lejana la reciente firma de la ampliación de la duración de su contrato. "Si digo que no, mentiría; hubo momentos en los que no sabía si iba a renovar o no", contó Suso, quien, no obstante, sí había recibido el consejo del presidente Miguel Concepción de que tuviera "tranquilidad y esperara el momento" de recibir la deseada oferta. "Y así fue, todo se resolvió de manera muy rápida", continuó destacando el papel del nuevo director deportivo del club, Juan Carlos Cordero. "Con él se agilizó todo", explicó Santana.

Por su parte, Carlos Ruiz añadió la influencia de Rubén Baraja. "Me consta que el entrenador ha tenido mucho que ver para que hayamos renovado con tanta antelación", comentó el central, "agradecido" por la confianza recibida en un tramo del calendario en el que no está sumando minutos en la competición pero en el que, como siempre, asume el papel de uno de los líderes del grupo. El defensa fichado -también por Quique Medina- en 2013, tras su paso por la Ponferradina, recordó que "nunca había estado tanto tiempo en un club" y aseguró que "cada año" se siente "más identificado" con los "valores" del tinerfeñismo. "Me considero uno más de aquí", subrayó Carlos, cuyos planes pasan por "colgar las botas" en el Tenerife, pero en un futuro "más lejano".

Al igual que el portador del dorsal 14, Hernández señaló que tiene cuerda para rato. "Me encuentro mejor que nunca", reveló el portero formado en la base del club tinerfeño y recuperado para la primera plantilla en el mercado de enero de 2015. Como sus dos compañeros, no tardó en aceptar la oferta para renovar. "La reunión duró un minuto y medio", precisó Dani, que, como Carlos y Suso, espera coincidir otro curso con Aitor Sanz. "Ojalá todo salga bien", deseó el guardameta. El tiempo dirá.