Marino y Tamaraceite juegan el mejor partido de una jornada con seis choques

Hoy se inicia una nueva jornada en Tercera División, con el choque entre el Unión Viera y el San Fernando. Los de Ángel Luis Camacho buscan una victoria que les acerque a las los de arriba; los de Maspalomas, entrar en 'play-off'.

Mañana se disputan seis partidos. El Santa Úrsula viene de ganar en el Virgen de Las Nieves y ahora recibe al segundo clasificado, Atlético Paso. Los de Maxi Barrera buscan el liderato. El Tenisca visita a Las Palmas C, los de José Juan Almeida quieren recuperar los puntos que se llevó el Santa Úrsula, para no quedar fuera de los puestos de 'play-off'. En La Ciudad Deportiva, el Tenerife B recibe al Unión Puerto, que quiere una victoria que los acerque a las cuatro primeras plazas. El Atlético Tacoronte visita un campo muy conocido para sus aficionados, La Vega de San Mateo, y ante un equipo local que en casa no se muestra tan contundente como fuera. Un recuperado Mensajero, recibe en el Carrillo, al TNK Vera en la zona tranquila.

Por la zona baja, al Buzanada no le queda otra que sumar los tres puntos, y es que además ya le toca al cuadro de Willy Barroso. Recibe a un colista Santa Brígida, que aún sueña con la permanencia. Para el domingo, tres encuentros, uno de ellos es sin duda el mejor del fin de semana, entre el líder Marino y el tercero, Tamaraceite. Los de Kiko de Diego no conocen la derrota en casa, donde se muestran muy seguros. El Ibarra visita a un muy necesitado Lanzarote. En Gran Tarajal se ven las caras dos equipos que estrena técnico, en el Güímar ya no está Adonay Martín y en el cuadro majorero, Juan Carlos Ruiz Coka.

En la Liga Canaria Juvenil, restan de 7 jornadas solo falta saber cuando será campeón Las Palmas. La lucha se centra en ser segundo.