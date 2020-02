Javi Muñoz, el favorito

Desde que empezó 2020 ha podido Rubén Baraja mover fichas a su antojo y hasta elegir en muchas posiciones, pero ante el Oviedo deberá encontrar sustituto a Joselu

La cláusula del miedo provoca una baja de consideración en el CD Tenerife para la visita de este domingo al Real Oviedo. Joselu, titular desde su llegada en el mercado de invierno, deja una vacante en el ataque que invita a Rubén Baraja a reflexionar sobre sus opciones para completar la vanguardia insular en tan importante compromiso. Y en este caso, el hombre por hombre tiene escasos visos de producirse.

El delantero. Ramón Miérez, ya en dinámica de grupo y con algunos minutos en los dos últimos partidos, sería el recambio teórico para el de Cartaya. Es delantero, aunque de características distintas, y tiene la consideración de profesional. No es titular desde su lesión, el día del Cádiz y de la destitución de Aritz López Garai allá por el mes de noviembre. El canterano Jorge, ausente de las últimas convocatorias, es la otra alternativa si Baraja apostara por un delantero como sustituto. Más parecido a Joselu, sobre todo en su capacidad para el trabajo defensivo de inicio de la presión, ya sabe lo que es formar pareja ofensiva con Dani Gómez.

Un segunda línea. Aunque recién reaparecido, Álex Bermejo es uno de esos futbolistas que todo entrenador quiere devolver al once en cuanto surja la posibilidad. Al catalán quizás le llega pronto esta ocasión. Su versatilidad le permitiría actuar como delantero, aunque su condición de llegador invita más a pensar en su ubicación por la izquierda para que sea Nahuel Leiva el que se sume a la primera línea. El hispanoargentino conoce el puesto.

La opción favorita. Sin embargo, lo más probable es que Baraja opte por un centrocampista en una posición más avanzada. Así ha entrado Javi Muñoz cada vez que ha sido requerido. En lugar de formar trivote con Aitor Sanz y Milla, como por ejemplo ha sucedido con Undabarrena y Javi Alonso en anteriores comparecencias, él se ha ubicado como mediapunta. En esa posición, algo por detrás del punta, ha adoptado un rol doble en el juego. Ha sido primera línea de presión cuando el Tenerife no tiene el balón y un enganche clásico a la hora de perfilarse para recibir y dar continuidad al juego ofensivo blanquiazul.

Pasado oviedista. Muñoz, que tendría así su primera oportunidad como titular, viviría tal circunstancia justo en el Nuevo Carlos Tartiere, un estadio que fue el suyo no hace mucho. Jugó 27 partidos en la temporada 18/19. De ellos, 17 fueron partiendo de inicio en el once. Curiosamente, no tuvo minutos en ninguno de los encuentros con el Tenerife. Le costó además formar parte de un doble pivote, pero tuvo protagonismo cuando acompañó en el once a Ramón Folch y Sergio Tejera. Su situación es parecida a la actual con Aitor Sanz y Luis Milla. Pero parece una excelente opción para el escalón intermedio.

Ensayos. Durante el entrenamiento de ayer no varió posiciones Baraja. En un equipo formó con dos delanteros puros y en el otro fue Javi Muñoz el que ocupó esa demarcación de partida en la teórica pizarra. Su candidatura al once es, por tanto, una evidencia a estas alturas. El técnico, que comparecerá hoy ante los medios, podría dar alguna pista más.