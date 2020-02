DAZN estrena una serie documental sobre Marc Márquez

La plataforma de 'streaming' deportivo DAZN ha estrenado este viernes su nueva producción original 'The Making Of: Marc Márquez', con protagonismo para el piloto español del Repsol Honda Team y octacampeón del mundo de motociclismo, además de principal favorito para el inminente Mundial de MotoGP que arranca en Losail (Catar).

"Esta nueva entrega cuenta con tres capítulos, centrados en tres carreras clave en la vida del piloto de Cervera", ha indicado DAZN en su nota de prensa. Esta serie documental servirá como previa al Mundial que se verá en directo, a la carta y en exclusiva a través de su plataforma a partir del próximo 8 de marzo.

Así, el primer episodio lleva por título 'El Niño' y revivirá de la mano de un Márquez de solo 17 años la carrera de 125 cc en Estoril en 2010, con el podio número 1.000 del motociclismo español. 'El Récord' es el segundo capítulo y revelará qué sintió el piloto catalán en el GP de Valencia durante su última carrera en la categoría de Moto2.

"En aquella ocasión, consiguió remontar 32 posiciones en un día que ha quedado guardado para la historia del deporte", ha proseguido el texto, señalando que el tercer capítulo lleva por título 'La Isla' y plasmará intensos duelos de Márquez con otros pilotos. Incluirá los adelantamientos constantes cuando se jugaba el Mundial del 2017 con Andrea Dovizioso, en el circuito australiano de Phillip Island.

El propio Márquez fue quien señaló estos eventos como los tres que han marcado su carrera. "Llevo compitiendo en el Campeonato del Mundo de motociclismo desde 2008 y he vivido momentos increíbles. Pero, sin duda, las carreras que hemos elegido para esta serie original de DAZN me han marcado como piloto y como persona", ha admitido al respecto.

El piloto de Honda lo tiene claro y hace un llamamiento a sus seguidores. "Espero que los usuarios de DAZN disfruten tanto de esta serie documental como yo lo he hecho reviviendo esas carreras inolvidables y que no se pierdan la próxima temporada de MotoGP", ha asegurado el multicampeón.



"Márquez es inspiración"

Grant Best, productor ejecutivo de la serie, ha dicho que "hacía tiempo que queríamos producir un 'The Making Of' con Marc Márquez", artífice del seguimiento del Mundial en DAZN. "Para nosotros no es solo un embajador, es una verdadera inspiración por lo que ha logrado hasta ahora en su deporte y un ejemplo de cómo superar los desafíos fuera del circuito para ser el mejor", ha añadido.

Además, Best ha apuntado que el propio Márquez "ha estado involucrado en todas las fases de producción" de la serie. "Estamos seguros de que es una obra que enganchará a sus fans y a todos los aficionados al motociclismo desde el primer minuto", ha declarado.

Márquez, campeón del mundo de MotoGP y embajador de DAZN, se ha sumado así a otros embajadores de la plataforma que ya han protagonizado sus propias entregas de 'The Making Of', como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., así como el entrenador de fútbol José Mourinho.

Esta nueva entrega se ha incorporado a otros originales de DAZN sobre el motociclismo. Tal es el caso de 'Lo Llevamos en la Sangre', que homenajea a figuras como Àlex Crivillé o Jorge Lorenzo, y de 'La cena de campeones', donde seis pilotos españoles con títulos mundiales se rememoran los mejores momentos y anécdotas de sus respectivas carreras.