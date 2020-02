"Los actores secundarios somos los más perjudicados"

A Aniano Cabrera, director deportivo del Iberostar Tenerife, le ha tocado en el presente curso enfrentarse a situaciones hasta entonces atípicas para él. La reconstrucción ha sido su mayor ocupación en el último año; lapso de tiempo en el que le ha tocado recomponer situaciones que han venido mal dadas, en la mayoría de casos, sin ningún tipo de injerencia por su parte. El caso de la lesión de Santi Yusta y la consiguiente incorporación del cupo Dino Radoncic, un ejemplo más.

Para la alma máter del proyecto canarista, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda del alero ha supuesto "un gran contratiempo en muchos aspectos", sobre todo en el apartado personal. "Una lesión siempre viene mal, pero en el caso de Santi Yusta, que estaba en un momento de la temporada bastante espectacular, paraliza su proyección", asegura Cabrera.

En el plano deportivo, recuerda que, para más inri, la lesión no se produce con el club canarista, sino con la selección española. "No sé si es lucha entre Euroliga y FIBA, pero lo cierto es que tenemos siete jugadores internacionales, y no podemos negarnos a que ninguno de ellos vaya con su combinado. También es cierto que a los jugadores les gusta representar a su país y se sienten importantes por ello. No obstante, cuando hay una lesión, sale perjudicado el jugador y, sobre todo, el club de procedencia", apostilla.

Pese a la existencia de un seguro, Aniano afirma que "no cubre nada", ya que no exime a los clubes de cumplir con la normativa de cupos. "Encima, al club le ocasiona un gasto añadido, pero bueno, para el club, tener siete jugadores -internacionales- que representen al Canarias con su club, es bueno", aduce.

"En este circo, los más perjudicados somos los actores secundarios porque, luego, en momentos importantes, estos jugadores no son los que representan al país en el evento, pero bueno, está configurado así, y quien tiene que tomar las decisiones no somos los clubes como nosotros, sino otros organismos", explica el tinerfeño.

En referencia a la obligación de cumplir una normativa de cupos, emana la decisión de incorporar a un Radoncic que, por fortuna, "había quedado liberado" del UCAM Murcia. "De las opciones que teníamos, la de Dino era una que encajaba porque ya conoce la Liga, estaba en España y su incorporación iba a ser rápida", expone Aniano Cabrera.

El canterano de Barça y Real Madrid podrá ser dado de alta en la Basketball Champions League, eso sí, el movimiento agota el margen de cuatro que tiene cada equipo una vez se inicie la competición continental -Lahaou Konaté, Aaron White y Georgios Bogris, fueron los otros-. En la normativa, pese a que la lesión sea en otro torneo FIBA, no se contempla la posibilidad de ampliar el tope, cosa que "maniata más aún" al Canarias, según declara el director deportivo aurinegro.

Aniano, aun siendo consciente del papel "muy secundario" que ha desempeñado Dino Radoncic en algunos de sus anteriores proyectos, define al internacional con Montenegro como "un tres grande" que puede aportar "presencia física" en defensa, así como en el apartado reboteador. "Con que sea capaz de entender el rol que Txus (Vidorreta) le designe en el equipo, será un jugador que nos ayudará. Evidentemente, no nos planteamos que viene a sustituir, ni lo vamos a comparar; cada uno es diferente, y por ello aportan una cosa u otra. Esperamos que Txus le saque lo mejor, y que eso sirva para ayudar al equipo", insiste el artífice de un roster que, nuevamente, se ha visto abocado a una nueva permuta.

Con la mira puesta en 'play-off'

Como es habitual, el director deportivo mantiene los pies en el suelo, lo que le posibilita valorar positivamente la presencia en la Copa del Rey. Como voz autorizada en el seno canarista, asegura que las huestes de Vidorreta ya han "superado" la eliminación y buscan "enchufarse" de cara al partido del sábado (17:00) frente al Joventut. A partir de ahí, hizo mención a los 14 partidos de ACB, con los que buscarán "terminar lo más arriba posible y "cumplir el objetivo" de ser equipo de play-off, oportunidad que les fue esquiva en la pasada campaña.

Para ello, la cúspide canarista espera que la afición responda ante el duelo de mañana en el Santiago Martín. "Espero que podamos tener una buena entrada de público este sábado, para nosotros es muy importante", concluye.