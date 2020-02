Zidane achaca la derrota a la falta de "concentración"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió el juego desplegado por sus jugadores ante el Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Champions League (1-2), y aseguró que la derrota llegó porque les faltó "concentración" en el final del partido.

"Me voy con mala impresión porque es complicado jugar bien al fútbol y perder otra vez de esta manera. Nos sabe mal a todos", aseguró. "Habiendo ganado había que jugar la vuelta y perdiendo igual. Tenemos que ir allí a ganar. Conocemos la situación, perdemos una oportunidad aquí pero tenemos otra para cambiar el partido", añadió enfocando la vuelta en Manchester.

La acción del empate del Manchester City con la petición de los madridistas de empujón a Sergio Ramos admitió Zidane que es una jugada "clave" pero no opinó sobre si era falta. "El árbitro me dijo que no había nada, que no había el empujón que le dije. No cambia nada, el árbitro ha decidido así y ya está, lo que me molesta es lo que hicimos jugando bien y que a diez minutos del final te cambia el partido por los errores que cometimos. Duele porque no lo merecemos pero hay que estar noventa minutos muy concentrados".

Incluso llegó a admitir el técnico madridista que sus jugadores se hundieron en el final que pudo costar una derrota más abultada. "Ha sido un buen partido en el que hemos tenido nuestra oportunidad y ellos al final por culpa nuestra. Marcamos en nuestro peor momento, luego fue bien y los doce últimos minutos han sido muy malos. De hecho podían haber metido un tercer gol".

"En el final nos ha faltado concentración. Son errores pero no creo que por los cambios ni por tener más posesión. El rival es muy bueno y han tenido sus oportunidades", añadió.

Defendió Zidane que ese bajón en la recta final del partido no fue por "físico" y "es más de concentración", con "errores" que un rival de la entidad del City te hace pagar. Desde ya comenzó a pensar en el clásico ante el Barcelona del domingo, dejando un mensaje de optimismo a sus aficionados.

"El domingo tenemos otra oportunidad en un partidazo. Ahora tenemos que recuperar bien y hacer un gran partido. Espero que la afición venga para ayudar al equipo y sacar esto adelante. En el fútbol no puedes controlar todo. Lo damos todo en el campo, es una mala racha pero hay que sacar esto como sea. El domingo es una oportunidad para nosotros para cambiar", dijo.

En plena crisis de resultados, tras perder tres de sus cinco últimos partidos, Zidane ve el encuentro ante el Barcelona como el mejor momento para la reacción.

"Durante tres o cuatro meses lo hicimos muy bien y ahora es una mala racha. Cuando empiezas con malos partidos en resultados, pero no a nivel de juego, hay que estar más fuertes y seguir trabajando. El domingo es una oportunidad de cambiar esto", defendió.

Zidane explicó que la suplencia de Kroos, que no jugó ni un minuto, fue por una decisión técnica. "Es un jugador importantísimo para nosotros, pero la opción era estar jugando contra el City. Es una decisión técnica, pero nada contra Toni que lo está haciendo bien. Elegí a otros jugadores".

Pese a la seriedad que mostraba, Zidane intentó lanzar mensajes optimistas para la vuelta de Mánchester. "Si queremos pasar hay que ganar allí y el Real Madrid es capaz de hacerlo. Sabemos que tenemos que ir a ganar para pasar pero con un resultado a favor habría pasado lo mismo. La eliminatoria son 180 minutos y no cambia nada".