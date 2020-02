Suso, Carlos y Dani, felices y agradecidos por renovar

Suso Santana, Carlos Ruiz y Dani Hernández pasaron por la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López este jueves tras ser firmar el día anterior la renovación de sus contratos con el Tenerife. Los tres continuarán ligados al club hasta junio de 2021.

"Estoy más tranquilo después de haber firmado, porque lo era lo que quería. Todo el mundo sabe que mi intención es la de retirarme aquí y desde la llegada de Juan Carlos Cordero todo se ha agilizado y llegamos fácilmente a un acuerdo", explicó Suso, quien llegó a tener dudas sobre su continuidad en el representativo. "Si digo que no, mentiría. Hubo momentos en los que no sabía si iba a renovar o no, y eso hace que las cosas sean más difíciles, pero desde el club me transmitieron tranquilidad. Eso fue lo que hice; esperar el momento de que decidieran ofrecernos la renovación. Al final todo ha sido muy rápido. Llegar a un acuerdo conmigo es fácil porque quería seguir aquí", añadió el primer capitán.

Por su parte, Carlos Ruiz destacó el papel del entrenador Rubén Baraja. "Siempre que se resuelve una situación personal con antelación, es positivo. Estoy agradecido por poder seguir vistiendo un año más esta camiseta y luciendo este escudo, porque mi situación actual no está siendo la de participar en cada partido. Pero siempre intento apoyar a los compañeros y eso también se ve recompensado con la oportunidad de seguir en el equipo. Se lo agradezco al club, a mis compañeros y al entrenador, porque me consta que ha tenido mucho que ver en que nuestra renovación se haya producido con esta antelación", manifestó el central granadino, que no tuvo que darle muchas vueltas a su decisión de aceptar la oferta de Juan Carlos Cordero. "En el momento en el que me dijeron que querían que continuara un año más en el club, respondí que sí sin saber las condiciones. En mi caso, tengo una edad y soy consciente de que cada día me va quedando menos tiempo para disfrutar de esta profesión, y ante una oportunidad como esta de seguir en un club al que tanto quiero y en el que llevo tantos años, no lo pensé ni un segundo", contó el defensa.

Entretanto, Dani Hernández afirmó que se sentía "muy contento" por tener la garantía de que formará parte de la próxima plantilla. "Estoy muy contento y orgulloso por poder estar un año más en el club de mi tierra, en el que he estado más años, en el que me formé y con el que me siento identificado", manifestó el guardameta, quien no tuvo que negociar para alcanzar un acuerdo. "La reunión duró un minuto y medio; cuando las dos partes quieren algo, todo es mucho más sencillo", apuntó.

Dani apuntó que se encuentra "mejor que nunca", a pesar de la lesión muscular de la que ya se ha recuperado. "Físicamente estoy bien y mentalmente tengo muchas ganas de ayudar y de disfrutar de la oportunidad de estar en un club como este", confesó antes de dirigir unas palabras a Suso y Carlos Ruiz. "No he estado un día de blanquiazul, como profesional, sino ellos en el club. No son compañeros; son amigos. Y todo lo bueno que les pase, también lo será para el Tenerife. Representan muchos valores del tinerfeñismo y, como aficionado de este club, estoy muy feliz de que puedan seguir con nosotros, por lo menos, un año más".