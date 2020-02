La portería abierta a Nayluisa

El gafe que persigue a la UDG Tenerife en el presente curso no ha dicho su última palabra. Esta semana, el infortunio está en la portería, donde ninguna de las cancerberas con ficha del primer equipo está disponible. Tanto Aline Reis como Pili González sufren sendas lesiones que les impedirán jugar este sábado (17:30) ante el Valencia. Eso sí, no hay mal que por bien no venga para Nayluisa Cáceres, que apunta al debut en Primera Iberdrola.

A falta de la resonancia que determinará el alcance real de las lesiones y el tiempo estimado de baja, Aline Reis -problemas en la clavícula derecha- y Pili González -molestias en la mano izquierda- se caerán de la lista de disponibles para el vital duelo de este sábado en La Palmera ante el Valencia. Mientras que la exportera del Tacuense no se pudo ejercitar ayer con el grupo, la internacional brasileña no hizo acto de presencia en el verde. La que sí estuvo entrenándose bajo la supervisión de Jero Aguilar fue la venezolana Nayluisa Cáceres -la única en su puesto-.

Después de arribar a la Isla en el verano de 2018, la oriunda de Socopó (Venezuela), casi con toda probabilidad, se convertirá en la sexta guardameta que defienda el arco granadillero en Primera Iberdrola -antes lo hicieron Noelia Ramos, Pili González, Noelia Gil, Itziar Martínez y Aline Reis-.

Salvo su ausencia en la novena jornada de Reto Iberdrola, fecha en la que el UDG Tenerife DKV visitó al Pozoalbense, la internacional con La Vinotinto había disputado todos los minutos (1.800) con el filial; tiempo en el que ha encajado 33 goles (una media de 1,65 por partido).

Por contra, Aline Reis, perderá este fin de semana la condición de ser la única futbolista del Egatesa que había disputado los 2.010 minutos -más añadido-.