Trujillo disputará el Mundial IPCC el 28 de marzo en Taco

Nuevo reto para un puntal? de muay thai. El Terrero de lucha canaria de Los Mejías, en el Complejo Deportivo Pablos Abril de Taco -La Laguna-, volverá a respirar deportes de contacto el próximo sábado 28 de marzo. La velada organizada por el promotor Moisés Ruibal tendrá como guinda la disputa del Campeonato del Mundo IPCC en menos de 75 kilos. Los aspirantes son el tinerfeño Nauzet Trujillo y el portugués Diogo Calado.

En poco más de un mes, el lagunero regresará a un recinto de buenos recuerdos, toda vez que allí, en noviembre de 2018, se ajustó el cinturón intercontinental de la misma federación -IPCC-. Lo hizo ante el galo Charles Francois, en menos de 67 kilos. "Me gusta mucho porque es un sitio muy acogedor. Notas al público muy encima de ti", revela el isleño a EL DÍA.

Ahora tratará de volver a reinar en una categoría -entre ocho y cinco kilos por encima de las que suele manejar- desconocida para él. "Es una buena oportunidad. Creo que será una buena pelea y que puedo ganar, aunque sea en un peso superior", apunta.

Trujillo no ha parado desde que se proclamó campeón del mundo Iska -en menos de 70 kilos-, en el Pabellón Juan Ríos Tejera y contra el luso Gil Silva, en noviembre del pasado 2019. "Descansé lunes y martes, y el miércoles ya estaba entrenando de mañana y tarde. No paré ni en Navidad", apostilla. Acostumbrado a sufrir para dar el peso, la circunstancia no será problema para este combate. "Estoy solo dos kilos -77- por encima, cuando lo normal es que coja 80 u 81. Me he cuidado".

El fajador de Aguere buscará su séptimo título como profesional ante un adversario conocido por la afición tinerfeña. En 2008, Diogo Calado debutó como profesional en el santacrucero Pancho Camurria. El cántabro Abraham Roqueñi le batió bajo reglas de k1. El pasado año regresó a la Isla para competir, en el Enfusion Tenerife -celebrado en el capitalino Recinto Ferial-, contra el grancanario Máximo Suárez -también en k1-.

"Es muy fuerte. Controla muy bien los barridos. Lo hace constantemente con sus rivales. Lo más peligroso que le veo es el middle - kick- de izquierda. Patea muy bien. Precisamente, a Máximo lo noqueó con un canillazo al medio con la izquierda", explica sobre su contrincante ibérico.

Curiosamente, Diogo no se mide bajo reglas de muay thai desde el año 2016 -claudicó con el francés Hamza Ngoto-. Un año antes, el portugués se había adjudicado WBC Europa -menos de 72,5 kilos- contra el galo Kamel Mezatni; y en 2014 fue campeón de Europa Iska -menos de 75 kilos- ante el también francés Lotfi Talbi. Ambos entorchados, en el deporte que tiene como base el boxeo tailandés. Entre 2014 y 2015 cedió en dos títulos mundiales de muay thai, frente al francés Cheick Sidibe -WBC, en menos de 80 kilos- y al tailandés Saiyok Pumpanmuang -WMO, en menos de 72,5 kilos-. En Taco buscará su particular revancha mundialista.

"Creo que le es indiferente pelear a muay thai que a k1, lo que pasa es que en k1 hay muchas más oportunidades. No ha peleado muay thai porque no le ha surgido la ocasión, pero ese es su estilo. Lo veo muy estático, técnico y con mucho middle", sentencia Trujillo sobre su contrincante.

Amén del Trujillo-Calado, la velada dispondrá de otro combate profesional -sin concretar-. Los demás tendrán carácter amateur.